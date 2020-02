Gotik statt Gehry? Wenn Politiker Architekt spielen

Mit seinem Dekret „Making Federal Buildings Beautiful Again“ ist Donald Trump nur einer von vielen politischen Architekturberserkern, die sich berufen fühlten, Baustilvorgaben zu formulieren.

Donald Trump ist angetreten, um Amerika wieder großartig zu machen. Jetzt greift er in politisch bewegten Zeiten zu einem beliebten Werkzeug der Macht und dreht an den Knöpfen der Architektur. Die öffentlichen Gebäude der Nation, so ist in einer jüngst an die Öffentlichkeit gelangten „Executive Order“ nachzulesen, sollen, wenn schon nicht großartig, so zumindest wieder „schön“ werden. Das sieben Seiten umfassende Dokument enthält Direktiven, in welche Richtung es künftig zu gehen hat, wenn neue Postämter, Gerichtsgebäude und dergleichen mehr gebaut werden, wenn Bestehendes vor Sanierung oder Erweiterung steht. Trump fordert für die etwa 300.000 öffentlichen Gebäude einen „traditionellen Architekturstil“ ein. Dazu zählen: „Klassischer Architekturstil und historisch humanistische Stile wie Gotik, Romanik und der Spanische Kolonialstil sowie andere mediterrane Stile, wie man sie in Florida und im amerikanischen Südwesten findet.“