Kroate Zubcic Überraschungssieger im Japan-Riesentorlauf

Auf dem zweiten Platz landet der Schweizer Marco Odermatt, der US-Amerikaner wurde Dritter. Die Österreicher weit abgeschlagen, mit mehr als 1,5 Sekunden Rückstand.

Der Kroate Filip Zubcic hat am Samstag beim Herren-Riesentorlauf in Yuzawa Naeba in Japan einen Überraschungssieg gelandet. Der Premierensieger im alpinen Ski-Weltcup setzte sich von Rang zwölf nach dem ersten Durchgang aus noch überlegen mit 0,74 Sek. vor dem Schweizer Marco Odermatt durch. Der US-Amerikaner Tommy Ford wurde 1,07 Sek. zurück Dritter.

Als beste Österreicher belegten Marco Schwarz und Roland Leitinger mit je 1,50 Sek. Rückstand ex aequo Rang 13, Landsmann Manuel Feller wurde 21. (+2,34). Dem norwegischen Halbzeit-Leader Henrik Kristoffersen (+1,14) blieb bei stark windigen sowie im zweistelligen Temperaturbereich frühlingshaften, weichen Bedingungen 0,01 Sek. hinter seinem Landsmann Leif Kristian Nestvold Haugen nur Rang fünf.

(APA/DPA)