Gesuchter Russe stellte sich in Polizeiinspektion in Wien-Floridsdorf

Der 35-Jährige wird international gesucht. Er soll durch An- und Verkauf von Fremdwährung einen Schaden von mehreren Millionen verursacht haben.

Ein international gesuchter 35-jähriger Mann, der im Jahr 2015 durch An- und Verkauf von Fremdwährung einer Bank in Moskau einen Schaden von mehreren Millionen Euro verursacht haben soll, hat sich am Freitagvormittag bei einer Polizeiinspektion in Wien-Floridsdorf gestellt.

Der russische Staatsbürger habe bei den Beamten in der Hermann-Bahr-Straße angegeben, dass er aufgrund einer Festnahmeanordnung gesucht werde, berichtete die Polizei am Samstag. Er wurde in eine Justizanstalt überstellt.

(APA)