Abfahrtsdouble für Gut-Behrami, Podestpremiere für Ortlieb

Nina Ortlieb ist zum ersten Mal in ihrer Karriere auf das Weltcup-Podest gefahren. Die Tochter von Ex-Skistar Patrick Ortlieb, 23, belegte in der zweiten Abfahrt in Crans Montana den dritten Platz (+0,05 Sekunden). Den Sieg sicherte sich wie am Vortag die Schweizer Lokalmatadorin Lara Gut-Behrami mit dem knappen Vorsprung von zwei Hundertstel vor ihrer Landsfrau Corinne Suter, die sich damit vorzeitig die Kristallkugel in der Abfahrt sicherte.

Mit Stephanie Venier (6.) und Nicole Schmidhofer (7.) landeten zwei weitere ÖSV-Läuferinnen in den Top Ten.

