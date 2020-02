Französischer Präsident: "Wir stehen hinter unseren Bauern"

Macron zeigt sich auch offen für Dialog mit "Gelbwesten" und lädt sie in den Elyseepalast ein.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat in Paris die Internationale Landwirtschaftsmesse eröffnet und sich Fragen von Landwirten und Bürgern gestellt. "Wir stehen hinter unserer Landwirtschaft und unseren Bauern", sagte der Staatschef am Samstag an Vertreter von Bauernverbänden gerichtet. Diese hatten zuvor zunehmende pauschale Angriffe auf den Berufsstand der Bauern kritisiert.

Handlungen gegen Landwirte seien mit nichts zu rechtfertigen, sagte Macron. Die Landwirtschaft müsse im Mittelpunkt der Modernisierung stehen, betonte er weiter.

Der französische Staatschef zeigte sich zudem offen für einen Dialog mit der "Gelbwesten"-Bewegung. Er würde eine Gruppe von Vertretern empfangen, sagte Macron. "Wir nehmen uns eine Stunde Zeit und diskutieren", sagte der Präsident dem Bericht zufolge. Eine Frau hatte ihn demnach zuvor gefragt, warum er noch nie Vertreter der Bewegung in den Elyseepalast eingeladen habe.

Die "Gelbwesten" protestieren seit mehr als einem Jahr gegen die Reformpolitik Macrons. Der Präsident hatte angesichts der Demonstrationen im Rahmen der nationalen Diskussionsrunde "Grand Debat" einen Dialog mit Bürgern begonnen.

(APA/DPA)