Kraft baut mit Sieg in Rasnov Weltcupführung aus

Stefan Kraft gewann den zweiten Normalschanzen-Bewerb vor seinem Rivalen Karl Geiger aus Deutschland. Auch die Skispringerinnen jubelten.

Stefan Kraft hat am Samstag im Weltcup-Skispringen auf der Normalschanze in Rasnov (Rumänien) seinen 20. Weltcupsieg gefeiert und mit Andreas Goldberger gleichgezogen. Mit dem vierten Saisonerfolg, diesmal 3,6 Punkte vor dem Deutschen Karl Geiger, baute der Salzburger seine Gesamtführung vor Geiger auf 118 Punkte aus.

Kraft war der einzige Österreicher unter den ersten zehn, seine Teamkollegen fielen im Finale zurück. Michael Hayböck wurde unmittelbar vor Gregor Schlierenzauer und Philipp Aschenwald Elfter.

Auch Skispringerinnen jubeln

Österreichs Skispringerinnen gewannen den Teambewerb in Ljubno (Slowenien). Daniela Iraschko-Stolz, Marita Kramer, Eva Pinkelnig und Chiara Hölzl kamen auf 1.008,7 Punkte und setzen sich vor Slowenien (1.005,1) und Norwegen (960,2) durch. Für die ÖSV-Damen war es der zweite Teamerfolg in dieser Saison nach Zao.

Die Österreicherinnen setzten sich im ersten Durchgang in der dritten Serie nach dem Sprung von Pinkelnig auf 93 m in Führung, die sie aber gleich danach wieder an Slowenien verloren. Im Finaldurchgang legte Pinkelnig mit 92 m nochmals nach und diese Spitzenposition überstand auch die letzte Serie, in der für Österreich Hölzl am Start war.

(APA)