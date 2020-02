Das obligate Haaland-Tor bei Dortmunds Sieg

Der BVB besiegte Bremen 2:0. Bei Kölns Schützenfest in Berlin traf Florian Kainz doppelt.

Erling Haaland hat im sechsten Ligaspiel für Dortmund sein neuntes Tor erzielt. Der Norweger schloss eine schöne Aktion zum 2:0-Endstand gegen Bremen ab (66.), zuvor hatte Zagadou die Führung besorgt (52.). Damit hielt der BVB den Rückstand auf Bayern bei vier Punkten. Beim Meister herrschte nach dem spät erzwungenen 3:2-Heimsieg gegen Aufsteiger Paderborn diebische Freude. „Es waren wichtige drei Punkte. Die zählen gerade an einem Freitag, an dem einige Mannschaften vielleicht im Hotel das Spiel angeschaut haben und sich ein bisschen ärgern“, sagte Torhüter Manuel Neuer. Erfolgsgarant der Münchner war einmal mehr Robert Lewandowski. Der Pole erzielte seine Saisontore 24 und 25 und sorgte in der 88. Minute für die Entscheidung.

Köln gelang bei Hertha mit 5:0 ein wichtiger Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Damit zog der Aufsteiger in der Tabelle an den Berlinern vorbei. ÖFB-Legionär Florian Kainz trug sich gleich doppelt (37., 62.) in die Schützenliste ein.

23. Runde: Bayern (Alaba) – Paderborn 3:2, Gladbach (Lainer) – Hoffenheim (Grillitsch bis 87., Baumgartner) 1:1, Bremen – Dortmund 0:2, Hertha – Köln (Kainz/zwei Tore) 0:5, Freiburg – Düsseldorf (Suttner bis 20., Stöger) 0:2.

