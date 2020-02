Sheffield United: Der Brexit-Klub träumt von Europa

Ein Triumph der Bodenständigkeit: Der englische Traditionsverein Sheffield United feiert mit der Rückkehr in die Premier League einen wahrlich ungeahnten Höhenflug.

In Sheffield wurde einst der Stahl gekocht, aus dem die industrielle Revolution geschmiedet wurde. Die Kohle aus den Gruben von Yorkshire ließ die Hochöfen nie erlöschen: Schienen, Schiffe, Kanonen – hier war der Maschinenraum des British Empire. Und wo sich Arbeiter niederließen, wurde auch Fußball gespielt. Der 1857 gegründete Sheffield FC ist der älteste bis heute bestehende Fußballverein der Welt.



Furore macht heute aber Lokalrivale Sheffield United. Der „jüngere“ Bruder – mittlerweile auch schon 131 Jahre alt – liegt als Aufsteiger zumindest vorerst nach wie vor auf dem sensationellen sechsten Tabellenrang. Vor dem Ligastart von allen Buchmachern als erster Kandidat für den Abstieg gehandelt, haben die „Blades“ nun sogar glaubhafte Chancen auf einen Platz in der kommenden Champions League: Tritt die Sperre von Manchester City wie angekündigt in Kraft, wird aller Voraussicht nach auch der Tabellenfünfte der Premier League England im Herbst 2020 in Europas Topbewerb vertreten dürfen.