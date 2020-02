Wohin mit dem Geld, da die Börse sich gerade wie ein Hund verhält?

Vernünftig bewertete Aktien zu finden, ist derzeit nicht leicht. Diese drei aber haben heuer und weiterhin noch viel Auftriebspotenzial vor sich.

Realitätsverlust nennt man im gewöhnlichen Leben das psychologische Phänomen, wenn jemand nicht imstande ist, eine gewisse Situation angemessen – sprich so, wie sie eben ist – zu begreifen. Um ein vergleichbares Phänomen an der Börse zu beschreiben, hat die US-Börsenlegende André Kostolany ein einprägsames Bild gefunden. Die gelegentliche Divergenz von Börsenkursen und Wirtschaftsrealität, so Kostolany, könne man sich so vorstellen, dass das Hündchen, sprich die Börse, beim Spaziergang eben ab und an seinem Herrchen, der Realwirtschaft, davonlaufe, ehe es, das Hündchen, wieder zurückgeholt wird.