Familienunternehmen sind „prinzipiell tickende Zeitbomben“

Der Stahlkonzern Krupp war einst die größte Firma Europas. Die Familie im Jahr 1936.

Mit Bombardier kommt das kanadische Paradeunternehmen unter die Räder, beim deutschen Modehaus Peek & Cloppenburg herrscht Krisenstimmung. Auch in Österreich gingen große Familiendynastien wie etwa Mautner Markhof unter. Eine Geschichte von Aufstieg und Fall.

„Wir sind nur Mittelschicht“, sagte Georg Mautner Markhof im Jänner 2002, und es war wohl eines der bittersten Eingeständnisse in seinem Leben. Denn Selbstzweifel plagten den Industriellen und Politiker zeit seines Lebens nie. Mehr als 20 Jahre herrschte er als Vorstandsvorsitzender über den Konzern. Der Patriarch lud das Management regelmäßig zu Sitzungen in den Roten Salon: Das Prozedere erinnerte mehr an eine monarchische Zeremonie denn an ein Meeting von Führungskräften. Die Manager mussten sich erheben, wenn Mautner Markhof den Salon betrat. Und es war üblich, ihn mit „Herr von Mautner Markhof“ anzusprechen. Nur eines blieb dem exzentrischen Pfeifenraucher am Ende erspart: Er starb wenige Monate bevor die Mautner Markhof AG Ende 2008 in Konkurs ging.