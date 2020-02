Jude Law: „Erhöhung ist nichts für mich“

„Das Knifflige an meinem Beruf ist, die Gefühle zu spüren, die ich spiele, gleichzeitig darf ich aber nicht ich selbst sein. Ich muss in der Figur aufgehen.“

„Wir drehten gerade in Rom, als Papst Franziskus zu einem Optiker ging. Er spazierte allein aus dem Vatikan, ging in das Geschäft und staunte, als da draußen plötzlich 20.000 Menschen standen.“ Jude Law erzählt der „Presse am Sonntag“ von seinem Dreh in Rom.

Für „The Young Pope“ wurde Jude Law zum Vertreter Gottes auf Erden – zumindest für die TV-Serie. Nun gibt der 47-jährige Schauspieler auch im Sequel „The New Pope“ (seit 20. Februar auf Sky Atlantic und auf Abruf) den Kirchenobersten mit Charisma und Lust auf Macht und Manipulation. Und wieder macht Jude Law seine Sache höllisch gut. Bei der Premiere auf dem Filmfestival Venedig verursachte der neue Regie-Geniestreich von Paolo Sorrentino glänzende Augen, offene Münder und tosenden Applaus. Denn in Jude Laws Kirchenstaat geht es oft zu wie bei „Big Brother“ oder dem „Dschungelcamp“ – „The New Pope“ ist nichts heilig. Wir treffen Jude Law anlässlich der Uraufführung in der Lagunenstadt zu einem Interview.