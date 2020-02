Klare Fleischbrühe auf schnellste und billigste Art

Zahlreiche Rezepte für Beef Tea, Taubensuppe für Kranke und Gesunde oder Deutsche Kaisersuppe.

Zubereitung: „Die viel Mühe und Zeit kostende Herstellung durch Auskochen von Fleisch, Wurzelwerk usw. kann man sich ersparen durch Verwendung von Maggi-Fleischbrühwürfeln.

Nur durch Übergießen mit kochendem Wasser ergeben diese sofort gebrauchsfertige Bouillon (1 Würfel 1/4 bis 1/3 Liter) von reinem Wohlgeschmack und schöner, klarer Farbe, zu Trink- wie zu Kochzwecken. Sie ersetzen also selbstgemachte Fleischbrühe in allen Fällen, wo überhaupt Fleischbrühe verwendet wird. Man hat somit in den Maggi-Fleischbrühwürfeln einen Vorrat haltbarer, stets frischer Bouillon zur Verfügung und zwar zu einem so billigen Preis, wie es bei der sonst üblichen langwierigen Zubereitung von Fleischbrühe nicht denkbar ist. 5 Maggi-Bouillonwürfel kosten nur 20. Pf.). Will man die Fleischbrühe mit Einlagen wie Grieß, Tapioka, Sago usw. geben, so rührt man die betreffenden Einlagen hinein und kocht sie langsam gar. Bandnudeln, Sternchen, Eiergraupen werden in schwach gesalzenem Wasser gar gekocht und dann in die Fleischbrühe gegeben.“

Garnierung: Heute weiß man, was Suppenwürfel sind. Als Lina Morgenstern ihr „Illustriertes Kochbuch“ verfasste, nämlich im Jahr 1905, war dies offenbar anders. Es folgen dennoch zahlreiche Rezepte für Beef Tea, Taubensuppe für Kranke und Gesunde oder Deutsche Kaisersuppe.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.02.2020)