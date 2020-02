Das schwierige Image des Weichspülers

Schlachtabfälle und kaum abbaubare Duftstoffe als Zutaten: Viel wird derzeit über den Weichspüler gesprochen. Hat dieses Produkt überhaupt einen Nutzen?

„Könnte besser riechen!“, sagt die kritische Konsumentin im pfirsichfarbenen Kleid zu dem Mann, der im Supermarkt gerade um die Ecke biegt und die Dame beim Weichspüler-Riechen erwischt. Doch stellt sich heraus, er hat ein rettendes Produkt in der Hand, „etwas Neues“, einen Weichspüler mit – wie passend – Pfirsichblütenduft. Ihr Fazit fällt dann auch wohlwollend aus: Es rieche frisch und fruchtig, und sogleich sieht sie sich mit weißen Flügeln über ein blühendes Pfirsichfeld fliegen.



Seit den 1970er-Jahren haben sich in der Werbung schon viele Hausfrauen (seltener Männer) beim Riechen der Weichspüler in blühende Wiesen hineingeträumt, in die Alpen, in karibische Seenlandschaften, und in einem Fall ist die Hauskatze nicht mehr aus dem Korb mit den frisch weichgespülten Handtüchern wegzubekommen. Immer wieder wurde in den vergangenen vier Jahrzehnten über die Sinnhaftigkeit und Umweltverträglichkeit von Weichspülern diskutiert. Tatsächlich haben die Anbieter ihre Produkte weiterentwickelt, gewissermaßen entgiftet. Beliebt ist der Weichspüler immer geblieben. Doch nun scheint das Duft-und-Weichprodukt ein ernsthaftes Imageproblem entwickelt zu haben.