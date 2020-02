Von Keglern und Schnittern

Mit der Auktion Kostbarkeiten startet im Kinsky das Jahr. Das Angebot ist vorwiegend niedrigpreisig. Dazwischen findet man ein paar Highlights. ?

Das Wiener Auktionsjahr wird heuer am 4. März vom Auktionshaus im Kinsky eröffnet. Die „Kostbarkeiten-Auktion“ bietet die Bereiche Klassische Moderne und Zeitgenössische Kunst. Die Auswahl umfasst in beiden Segmenten vorwiegend günstigere Arbeiten mit Schätzungen im drei- und vierstelligen Bereich. Dabei sind viele Grafiken, Mischtechniken und Zeichnungen von überwiegend österreichischen Künstlern. Aber es finden sich auch ein paar Schmankerln unter den Losen.



Kegeln bei Sonnenuntergang. Im Segment Klassische Moderne ist das Toplos eine Arbeit von Werner Berg. „Kegler, Sommerabend“ aus dem Jahr 1979 ist ein Spätwerk des Kärntner Künstlers. Berg lebte auf einem Bergbauernhof, den er selbst bewirtschaftete. Seine Themen fand er in seiner Umgebung. Die Kegelspieler tauchten erstmals in den 1960er-Jahren in seiner Arbeit auf. Bei den verschiedenen Kirch- und Festtagen wurde oft am Rande des Geschehens auf der Wiese oder einer Erdbahn gekegelt. Den Künstler interessierte dabei weder die Geschicklichkeit noch die genauen Regeln des Spiels, sondern der Ernst, mit dem die Akteure spielten. Das zur Versteigerung gelangende Bild beruht auf einer realen Begebenheit. Die Kegler standen auf einem Damm über der Straße beim Gasthof Edelbauer nahe Bleiburg, von wo aus Berg sie beobachtete. Der durch eine Bergsilhouette bereicherte Horizont lag unter ihnen. Durch die tief stehende Sonne werfen die Figuren lange Schatten und erscheinen monumental. Die Experten des Auktionshauses trauen dem Bild einen neuen Rekordpreis zu. Die Schätzung liegt bei 150.000 bis 250.000 Euro. Der höchste Zuschlag von 185.000 Euro stammt aus dem Jahr 2012, erzielt für „Wartende“ im Dorotheum. Knapp dahinter liegt „Häuser im Licht“ mit 180.000 Euro, erzielt im Juni 2019 im Kinsky. Bei Künstlern der Klassischen Moderne, die fast ausschließlich in Österreich einen Markt haben, haben viele preislich stark gelitten, teilweise hat sich der Wert halbiert. Und dann gibt es Künstler, zu denen auch Werner Berg zählt, die in den vergangenen zehn Jahren stabil geblieben sind. Das sind meist regional stark verankerte Künstler, die engagierte Händler haben, die sie ausstellen, und die auch von Museen regelmäßig gezeigt werden.

Ein weiteres Toplos der Auktion ist „Schnitter“ von Albin Egger-Lienz. Der Tiroler Maler war bekannt dafür, dass er seine Motive vielfach variierte. So schuf der Künstler die Erstfassung der „Bergmäher“ bereits 1907. Sie befindet sich im Leopold-Museum. In der Folge variierte und wiederholte er das Motiv, um es 1918 als „Schnitter“ mit tief im Korn stehenden Figuren neu zu interpretieren. Die Erstfassung mit drei Figuren ist ebenfalls im Besitz des Leopold-Museums. Das zur Versteigerung gelangende Gemälde zeigt die mittlere Figur der Komposition, eine Variante, von der laut Gutachter Carl Kraus zusätzlich noch drei Öl- und zwei Aquarellfassungen bekannt sind. Der Schätzpreis für das Bild beträgt 120.000 bis 200.000 Euro. Die bäuerlichen Sujets gehören bei Egger-Lienz zu den beliebtesten. Der höchste Preis wurde für die fünfte Fassung des „Totentanzes“ mit 760.000 Euro vom Dorotheum 2006 erzielt. Der zweithöchste Preis wurde ebenfalls für eine Fassung vom „Totentanz“ mit 550.000 Euro vom kleinen Wiener Auktionshaus Hassfurther 2010 zugeschlagen. Im Vorjahr verkaufte das Kinsky einen „Kopf eines Bauern“ um 150.000 Euro.

Neben Berg und Egger-Lienz sind noch zwei Zeichnungen von Gustav Klimt erwähnenswert. „Vorgebeugt stehender Akt“ von 1904 ist eine Bleistiftzeichnung und war zuletzt bei der Ausstellung „Klimt und die Antike. Erotische Begegnungen“ im Belvedere öffentlich zu sehen. Klimt entdeckte 1904 den Bleistift für seine Zeichnungen. Davor arbeitete er traditionell mit Kreide. Der Schätzpreis liegt bei 30.000 bis 60.000 Euro. Aus demselben Jahr stammt auch die zweite Zeichnung, „Aufgestützt kniender Akt nach links“, die Klimt allerdings noch mit Kreide fertigte. Die Taxe liegt bei 35.000 bis 70.000 Euro.



Polanszky im Aufwind. Im Segment Zeitgenössische Kunst ist das Toplos von Rudolf Polanszky. „Reconstructions“ aus dem Jahr 2005 stammt aus der gleichnamigen Serie, die Polanszky ab den 1990er-Jahren kreierte. Bei dieser Serie setzt er verschiedene Materialien wie Farbe, Stoff, Kunststoff, Holz und Acrylglas ein, wobei ihm die, wie er es beschreibt, „Ad-hoc-Synthese“ wichtig ist. Um sich nicht von vorgeprägten Vorstellungen beeinflussen zu lassen, fügt er die Materialien und Formen zufällig zusammen. Begonnen hat Polanszkys Karriere 1976 mit seinen „Schweinsfettbildern“ und dem handbemalten Super-8-Film „Zu einer Semiologie der Sinne“.

Mit den „Schweinsfettbildern“ gehörte er zu den Wiener Aktionisten. In den 1980er-Jahren entstanden dann seine „Sprungfederbilder“. Zuletzt hat der Künstler auch international mehr Aufmerksamkeit bekommen. So zeigte die Wiener Secession 2018 von ihm die viel beachtete Ausstellung „Eidola“. Und sein Aufstieg hat wohl erst begonnen, denn die internationale Megagalerie Gagosian hat die Vertretung von Polanszky übernommen. Zum Start dieser Zusammenarbeit zeigt die Galerie im März eine große Ausstellung mit Bildern und Skulpturen aus den Jahren 2014 bis 2019, darunter auch Arbeiten der „Reconstructions“-Serie. Mit einem preislichen Aufschwung ist also zu rechnen. Der bisherige Auktionsrekord stammt aus dem Vorjahr, erzielt im Kinsky mit 100.000 Euro ebenfalls für ein Werk aus der Serie „Reconstructions“. Der Schätzpreis für das am 4. März zur Auktion kommende Bild beträgt 45.000 bis 75.000 Euro.

Selten auf dem Markt findet man Papierarbeiten des vor allem für seine Skulpturen bekannten Bruno Gironcoli. Das Mumok stellte bei der Retrospektive 2018 erstmals den Maler und Zeichner Gironcoli in den Mittelpunkt. Von Beginn an waren seine Arbeiten auf Papier mehr als bloße Entwürfe für die Bildhauerei. Im Kinsky kommt das Blatt „o.T.“ von 1987 unter den Hammer. Der Künstler selbst nannte es mit Referenz auf die abgebildeten Ähren und den von ihnen gebildeten Brotkranz „Ankerbrot-Bild“, da er mit dem Geschäftsführer des Unternehmens befreundet war. Die Schätzung liegt bei 40.000 bis 60.000 Euro.

Erwähnenswert ist noch die Skulptur „Guggenheim − Melting“ von Erwin Wurm für 25.000 bis 40.000 Euro und Max Weilers „Morgenwolken“, die mit einer Schätzung von 50.000 bis 80.000 Euro unter den Hammer kommen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.02.2020)