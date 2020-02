Extremtaucher Christian Redl: „Ich bin Warmduscher“

„Iceman“: Der Niederösterreicher Christian Redl, 44, in den Tiefen des Hintertuxer Gletschers.

Freitaucher und Weltrekordler Christian Redl erzählt von verborgenen Eiswelten, richtig kaltem Wasser und mentalen Kunststücken.

Bei Ihrem Weltrekordversuch vor einer Woche im zugefrorenen Weißensee sind Sie wie geplant ohne Sauerstoffgerät 71 Meter tief getaucht. Beim Auftauchen wurden Sie aber bewusstlos. Trotzdem haben Sie am nächsten Tag die EM im Unterwassereishockey gewonnen. Wie ist das bitte möglich?



Christian Redl: Das geht, weil eine Bewusstlosigkeit nichts Überdramatisches für den Körper ist, sondern eine Schutzmaßnahme. Der Körper hat zu wenig Sauerstoff und sagt: Damit du mit dem verbliebenen Sauerstoff jetzt keinen Blödsinn machst und dein Gehirn weiter versorgt wird, wirst du bewusstlos.



Beängstigend ist das aber schon.



Ich bin bei 15 Meter Wassertiefe bewusstlos geworden. Sicherungstaucher haben mich an die Oberfläche gebracht, dort wartete schon der Arzt. Es hat ein paar Minuten gedauert, bis ich wieder völlig bei mir war. Ich bin ins Hotel gefahren, habe eineinhalb Stunden geschlafen und war danach wieder hundertprozentig fit. Schwieriger ist da natürlich die mentale Komponente, eine Bewusstlosigkeit löst etwas im Kopf aus. Aber mental bin ich mittlerweile relativ stark und stecke so etwas weg. Ich hatte schon drei Bewusstlosigkeiten hinter mir und ich habe genau gewusst, warum es passiert ist.



Wie ist es da unten auf 71 Meter?