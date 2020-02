Der lange Weg ins Weiße Haus

Die Vielzahl an Kandidaten bei den Demokraten könnte eine komplexe Pattstellung nach sich ziehen. Bernie Sanders sorgt sich, dass ihm trotz eines Sieges in der Vorwahl das Mandat entzogen werden könnte. ?

Die Frage kam gegen Ende der TV-Debatte in Las Vegas vergangene Woche. „Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass keiner von Ihnen genug Delegierte bekommt“, erklärte NBC-Moderator Chuck Todd den sechs demokratischen Kandidaten. Was in solch einer Situation passieren soll, wollte Todd von Bernie Sanders, Michael Bloomberg, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg, Joe Biden und Amy Klobuchar wissen.

Die Vorwahlen der Demokraten sind ein komplexes Prozedere, bei dem in 57 Abstimmungen – 50 Bundesstaaten, Washington DC, fünf Territorien, Auslandsamerikaner – 3979 Delegierte vergeben werden. Die bereits geschlagenen Wahlen in Iowa und New Hampshire sind historisch gesehen wichtig, weil sich oft ein oder zwei Spitzenreiter herauskristallisieren. Allerdings wurden in den beiden Staaten bloß 65 Delegierte vergeben, und immer noch hat zumindest eine Handvoll an Kandidaten Chancen auf die Nominierung.

Umso wichtiger ist der „Super Tuesday“ am 3. März. Nachdem zuvor in Nevada 36 und in South Carolina 54 Delegierte vergeben werden, stehen am Super Tuesday 1344 auf dem Spiel. Dann könnte sich abzeichnen, dass es letztlich keinem Kandidaten gelingen wird, bis zum Parteitag Mitte Juli die Hälfte der 3979 Delegierten zu holen. Ein schmutziger Streit um die Nominierung wäre die Folge, der in einer Kampfabstimmung beim Treffen in Milwaukee gipfeln könnte.

In einem weiteren Wahlgang würden 500 zusätzliche Superdelegierte mitstimmen. Diese hochrangigen Parteimitglieder könnten das Zünglein an der Waage spielen. Die Regeln sind klar: Theoretisch kann ein Kandidat, der zunächst eine (nicht absolute) Mehrheit hat, das Rennen verlieren, wenn ihm viele Superdelegierte die Gefolgschaft verweigern. Ein Szenario, das derzeit die Runde macht: Sanders gewinnt die Vorwahlen, verpasst aber die nötige Mehrheit. Dann befinden die Superdelegierten, dass ein anderer, moderaterer Kandidat bessere Chancen hätte, Donald Trump zu schlagen − und entziehen Sanders de facto das Mandat. Ein Aufschrei von Sanders' Fans wäre die logische Folge, ein Chaos in der Partei programmiert.

Trotzdem sprechen sich alle Kandidaten mit Ausnahme von Sanders dafür aus, dass im Fall des Falles die Superdelegierten das letzte Wort haben sollen. Profitieren würde von einer gespaltenen demokratischen Partei vor allem einer: Donald Trump. ?

Fakten Von ursprünglich 30 Kandidaten der Demokraten um die Präsidentschaftskandidatur sind noch sechs im Rennen. Wichtig wird nun der „Super Tuesday“ am 3. März, wo die größte Gruppe der Delegierten gewählt wird. Die Delegierten bestimmen den Kandidaten für die Wahl am 3. November.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.02.2020)