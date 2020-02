WSG Tirol gelingt Befreiungsschlag gegen WAC

Das Schlusslicht gewann 2:0 und schloss an Punkten zur Admira auf. Die Südstädter unterlagen Sturm 0:2.

Schlusslicht WSG Tirol hat mit einem 2:0-Sieg gegen den WAC ein Lebenszeichen von sich gegeben. Die Wattener hatten Glück, dass den Gästen in der Anfangsphase ein Elfmeter vorenthalten wurde. Tore von Svoboda (34.) und Dedic (43.) sicherten Tirol drei Punkte. Historische Note am Rande der Partie: Mit Sara Telek kam erstmals in der Bundesliga-Geschichte eine Schiedsrichter-Assistentin zum Einsatz.

Tirol ist nun an Punkten gleichauf mit der Admira, die Sturm Graz 0:2 unterlag. Dominguez (16.) und ein Eigentor von Pusch (56.) besiegelten den Sieg der Gäste in der Südstadt. Mattersburg und Altach trennten sich 0:0.

(APA/red)