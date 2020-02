Notfalls mit Tequila: Im Sog der Turbine

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Renaults „Sternschnuppe“ 1956 in der Salzwüste von Bonneville, Utah: Das Turbinenauto „Etoile Filante“ kam auf über 300 km/h. (c) Renault

Die Suche nach Alternativen ist fast so alt wie der Verbrennungsmotor selbst. Dem Hubkolbenmotor erwuchs vor 70 Jahren im Turbinenantrieb eine durchaus ernst genommene Konkurrenz. Bis vor Kurzem noch taten sich Ingenieure schwer, ihn im Auto endgültig abzuschreiben.

Seit über 100 Jahren verteidigt der Hubkolbenmotor seinen Platz in unsren Autos. Er ist von zäher Natur: Nicht nur Umweltaktivisten dieser Tage, auch Generationen von Ingenieuren hätten ihn schon gern ins Museum verfrachtet.



Der deutsche Erfinder Felix Wankel empfand regelrechte Verachtung für den „Schüttelhuber“, wie er ihn nannte, und forschte schon in den 1930er-Jahren am Drehkolbenmotor. Doch was so vielversprechend aussah – das erste Serienauto mit Wankelmotor, ein NSU, kam 1960 heraus; viele Hersteller hatten ebenfalls die Patente erworben und entwickelten mit Hochdruck –, sollte eine Episode bleiben. Statt der Drehung blieb es beim Stampfen.



Lassen wir einmal links liegen, dass Ford, weltgrößter Autohersteller der Fifties, Atomantrieb für eine interessante Möglichkeit hielt. Bevor aber Reaktoren im Rückspiegel auftauchten, beließ man es mit dem Nucleon bei einem Modell im verkleinerten Maßstab. Die notwendige Miniaturisierung von Reaktoren, die es als Antrieb immerhin schon auf U-Boote geschafft hatten, würde noch etwas dauern.



Während diese Gefahr für den Verbrennungsmotor – und uns – gebannt sein dürfte: Wird ihn nun das Elektroautoabwürgen?