Margaret Hodge: „Haben nie über den Holocaust geredet“

Die Abgeordnete Margaret Hodge, mit 75 Jahren die Grande Dame der britischen Labour Party, über ihre aus Wien stammende Familie, die Hartherzigkeit der Briten, ihre jüdische Identität, den Antisemitismus der radikalen Linken und darüber, warum es Generationen dauern wird, um „das Unglück Brexit“ zu überwinden.

Frau Hodge, Ihre Mutter stammte aus Wien. Im vergangenen Sommer sahen Sie in einer Ausstellung erstmals ein Porträt Ihres Großvaters Wilhelm Hollitscher, der vor den Nazis aus Österreich nach Großbritannien fliehen konnte. Was geschah mit ihm?

Margaret Hodge: Wir haben seine Tagebücher, und daher wissen wir das ziemlich genau. Es ist eine schreckliche, traurige Geschichte. Mein Großvater hatte eine hohe Stellung in Wien, er war Chefingenieur der Donaudampfschifffahrtsgesellschaft. Nach dem „Anschluss“ flüchtete er nach Großbritannien, während seine Frau, von der er getrennt lebte, zurückblieb. Sie war eine wahre Schönheit, aber sie dachte: „Ich bin schon 55 Jahre alt, mir wird man nichts mehr antun.“ Wie schrecklich sie sich geirrt hat.

Was geschah?

In ihren Briefen, die uns erhalten geblieben sind, berichtet sie von zunehmenden Repressalien. Sie musste in immer kleinere Unterkünfte für immer höhere Mieten umziehen. Schließlich hatte sie nur mehr ein Zimmer. Sie musste einen Davidstern tragen. In den Parks standen nun Bänke mit der Aufschrift: „Nur für Juden“. Um die Jahreswende 1941/42 wurde sie aus Wien deportiert. Ihr letztes Lebenszeichen haben wir aus einem Lager in Litauen. Hier wurde sie gemeinsam mit etwa 1000 jüdischen Männern, Frauen und Kindern erschossen. In ihrem letzten Brief schreibt sie zweimal: „Bitte vergesst mich nicht vollkommen.“

Ihr Großvater war währenddessen in Großbritannien.

Ja, aber der erste Eintrag in seinem Tagebuch ist überschrieben mit „Abschied von Wien“. Bevor er die Stadt verließ, besuchte er noch einmal das Grab seiner Eltern und weinte. Nach Großbritannien kam er erst 1939, also sehr spät. Ein Bruder meiner Mutter lebte damals in Manchester, er half ihm bei der Einreise, übersiedelte aber bald danach nach Amerika. Mein Großvater war nun zwar in Sicherheit, aber sehr verbittert. Er war über 60 Jahre alt, bei schlechter Gesundheit, konnte die Sprache nicht, kannte niemanden und fiel unter die Anordnung der Regierung von 1940, „feindliche Ausländer“ in Lagern zu internieren. Er beschreibt in seinem Tagebuch, wie ein Polizist an seine Türe klopft und befiehlt: „Sie haben eine Stunde Zeit, ihre Sachen zu packen.“

Wie ist er damit zurechtgekommen?

Schlecht. Er war ein gebrechlicher alter Mann. In den Lagern zwangen die Briten geflüchtete Juden mit deutschen Nazis zusammenzuleben. Ich frage mich bis heute: Was um Himmels willen haben sich die Briten dabei gedacht? Es gab nicht genug zu essen, sie schliefen auf Stroh, es gab kaum Sanitäreinrichtungen. Schließlich wurde mein Großvater vorzeitig entlassen. Er starb 1943, traurig und einsam. Er schrieb, die Inhaftierung habe mit einem Antisemitismus zu tun, den es hier bis hinauf in höchste Kreise gebe.

Wie verlief dann die Geschichte ihrer Eltern?

Mein Großvater war eines von sieben Kindern. Meine Linie ist die einzige, die überlebte. Alle anderen wurden entweder von den Nazis ermordet oder starben kinderlos. Als die deutschen Nazis nach Österreich kamen, lebte meine Mutter schon zwei Jahren in Ägypten, angeblich mit einem österreichischen Liebhaber. Es stellte sich heraus, dass er ein Nazi war. Nach dem „Anschluss“ ließ er sie sitzen und kehrte nach Hause zurück. Sie blieb in Ägypten und lernte Hans Oppenheimer kennen, den sie heiratete und der mein Vater wurde. Ein anderer Bruder konnte in die Schweiz flüchten. Die Familie war also über die ganze Welt verstreut. Von jenen, die in Österreich geblieben waren, hat niemand überlebt.

Sie wurden dann 1944 in Ägypten geboren.

Meine Eltern lebten in Ägypten und hatten ein sehr gutes Leben. Mein Vater stammte aus Stuttgart und kam nach Ägypten, weil er in Deutschland keine Arbeit fand, während sein Onkel hier einen florierenden Metallhandel hatte. Er lernte hier meine Mutter kennen. Sie heirateten und hatten fünf Kinder. Nach dem Krieg mehrten sich antijüdische Angriffe. Also beschloss mein Vater, dass wir Ägypten verlassen mussten. Die ersten, die ihm eine Einreisegenehmigung gaben, waren die Briten. So kamen wir hierher.

Es war also Zufall, nicht Wahl?

Mein Vater wollte ein englischsprachiges Land. Warum er etwa nicht die Schweiz versuchte, wo wir sogar Verwandte hatten? Irgendetwas trieb ihn fort aus dieser Gegend.

Die Erinnerung an das, was mit Ihrer Familie geschehen war?

Wir haben in der Familie niemals über den Holocaust gesprochen. Meine Mutter starb, als ich zehn war, meine älteste Schwester war 17. Sie hat nie darüber gesprochen.

Und Sie haben auch nicht gefragt?

Nein. Wir wussten, dass wir Juden waren. Mehr haben wir uns damals nicht damit beschäftigt. Heute finde ich das seltsam. Es muss eine Generationenfrage sein.

Wie wuchsen Sie in Großbritannien auf?

Wir ließen uns in Orpington, einem Vorort von London, nieder. Wir hatten ein stinknormales englisches Familienleben, gingen niemals in die Synagoge, folgten keiner jüdischen Tradition, hielten keinen Feiertag, lernten kein Hebräisch. Erst im Nachhinein erkannte ich, dass alle Freunde meiner Eltern ebenfalls Flüchtlinge aus Deutschland und Österreich waren. Kulturell waren wir dieser jüdischen Welt also sehr wohl verbunden.

Und was bedeutet es dann für Sie, jüdisch zu sein?

Das ist, was ich bin. Unser Reisepass bestimmt unsere Gegenwart. Aber wo wir herkommen und wo wir hingehen, ist damit lang nicht erfasst. Heute spüre ich eine große Verbundenheit mit dem Judentum, ich besuche Synagogen, spreche in Gemeinden und fühle mich zu Hause. Es ist meine kulturelle Heimat. Es ist, wer ich bin. Ich bin nicht religiös, meine Kinder wurden nicht religiös erzogen, und wir sind völlig assimiliert. Aber ich erkenne einen Juden, wenn ich einen sehe. (Lacht.)

Und Sie erkennen auch einen Antisemiten, wenn Sie einen sehen. Sie waren eine der Wortführerinnen des Protests gegen anti-jüdische Tendenzen in Ihrer eigenen Partei, der Labour Party.

Leider habe ich sehr lang gebraucht, bis mir die Augen aufgegangen sind. Allzu lang bin ich auf die Rechtfertigung von Linken wie Jeremy Corbyn oder Ken Livingstone hereingefallen, dass sie als ausgewiesene Antirassisten und Antifaschisten sozusagen vom Verdacht des Antisemitismus weißgewaschen waren.

Was ist da in Ihrer Partei falsch gemacht worden?

Ich glaube, es ist eine Mischung aus Positionen der extremen Linken, ihre Unfähigkeit zu einem differenzierten Umgang mit Israel und dann dieser krude Antikapitalismus, der im Juden den Archetyp des Ausbeuters und Zinswucherers nach Beispiel eines Shylock zu erkennen glaubt.

Und dennoch halten Sie der Labour Party, der sie seit mehr als 50 Jahren angehören, unverändert die Treue?

Es ist meine Partei. Immer noch. Ich bin der Labour Party einst beigetreten, weil ich ein Flüchtling war. Es ist die Partei der Gleichberechtigung, des Internationalismus und der Emanzipation. Das ist meine natürliche Heimat.

Hat sich Großbritannien seither in diese Richtung bewegt?

Nein. Wir sehen eine Welle des Populismus und der Fremdenfeindlichkeit. Nicht nur der politische Diskurs ist von Hass vergiftet, sondern auch die Haltung der Wähler zur Politik. Ich glaube, wir befinden uns an einem gefährlichen Punkt. Wenn wir die Umkehr nicht schaffen und wieder in zivilisierter Weise über Visionen und Modelle für unsere Gesellschaft miteinander reden können, droht Schlimmes. Nicht nur in Großbritannien.

Der Brexit ist da. Was wird er bringen?

Es ist ein Unglück. Wir werden ärmer sein, es wird tiefe soziale Spannungen geben, der Brexit wird spalten, und wir werden mit den Folgen jahrzehntelang leben müssen. Der Brexit hat nicht die dunkle Seele Großbritanniens bloßgelegt; die Menschen haben den EU-Austritt aus Protest gewählt, weil sie die Einwanderung stoppen wollten. Unsere Hoffnung ist, dass kommende Generationen dazu eine andere Einstellung haben werden und Migration als selbstverständliches Element der Globalisierung betrachten.

Frau Hodge, darf man Sie auch fragen . . .

1 . . . ob Sie Deutsch sprechen?



(Auf Deutsch) Also, ich kann Deutsch sprechen, aber so gut nicht, ein bisschen. (Auf Englisch) Ich war vier Jahre alt, als wir nach Großbritannien kamen. Mein Vater hinterließ mir einen Brief auf Deutsch, also muss ich es einst wohl ganz gut beherrscht haben. Aber nachdem wir uns in London niederließen, wechselte ich sofort ins Englische.

2 . . . ob Sie als Labour-Abgeordnete aus heutiger Sicht gescheitert sind?



Ganz und gar nicht, wir haben eine ganze Menge geschafft. Von Investitionen in Schulen bis zur Förderung der Gleichstellung von Frauen. Das sind alles bleibende Errungenschaften. Es war ein strategischer Fehler, uns nicht stolz zu unseren Leistungen zu bekennen. Damit haben wir das Geschäft unserer Gegner besorgt. Es macht mich wirklich wütend.

Steckbrief 1944 Margaret Eve Oppenheimer wird in Alexandria, Ägypten, als Tochter von Hans Oppenheimer und seiner Frau, Lisbeth, geborene Hollitscher aus Wien, geboren. 1948 Die Familie übersiedelt nach Großbritannien und begründet hier mit Stemcor eines der bis heute größten privaten Stahlhandelsunternehmen der Welt. 1994 Margaret Hodge, seit 1978 in zweiter Ehe mit dem Richter Henry Hodge verheiratet und Mutter von vier Kindern, zieht erstmals als Labour-Abgeordnete für den Ostlondoner Wahlkreis Barking ins Unterhaus ein. 2016 Barking stimmt mit 62,4 Prozent für den Brexit. 2019 Trotz ihres Eintretens für den Verbleib in der EU wird Hodge bei der Parlamentswahl im Dezember in Barking mit einer Mehrheit von 15.427 Stimmen wiedergewählt.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.02.2020)