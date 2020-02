Leserin klagt Zeitung wegen Kräuterpfarrers

Haften Medien für Tipps? Der OGH hält es für möglich.

Wien. Es ist ein Fall, der nun europaweite Kreise zieht. Der Oberste Gerichtshof (OGH) ersucht den Gerichtshof der EU, einen österreichischen Fall zu beurteilen. Darin geht es um eine Zeitungsleserin, die wegen eines verfälscht abgedruckten Tipps in der Kolumne eines Kräuterpfarrers Schaden genommen haben soll.

Zu Silvester 2016 trug die Kolumne des Kräuterpfarrers den passenden Titel „Schmerzfrei ausklingen lassen“. Darin wurde eine Krenauflage empfohlen, die gegen Rheumaschmerzen helfe. Eigentlich sollte man diese zwei bis fünf Minuten einwirken lassen, in der Zeitung stand aber zwei bis fünf Stunden. Die Frau gab an, deswegen schwere Verletzungen erlitten zu haben.



Die erste Instanz wies die Schadenersatzklage ab. Sollte der Pfarrer sich geirrt haben, so habe die Zeitung keine Pflicht gehabt, seinen Beitrag zu kontrollieren. Sollte der Fehler erst beim Übertragen in die Zeitung passiert sein, hafte sie auch nicht. Es handle sich um ein Boulevardmedium, nicht um eine Fachzeitschrift. Man dürfe daher nicht davon ausgehen, dass die Tipps richtig seien.