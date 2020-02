Trump will neuen Botschafter für Deutschland ernennen

Trump sucht nun doch einen Nachfolger für den zum Geheimdienstkoordinator ernannten deutschen Botschafter Richard Grenell.

US-Präsident Donald Trump sucht doch einen Nachfolger für den zum amtierenden Geheimdienstkoordinator ernannten deutschen Botschafter Richard Grenell. "Ich werde einen Botschafter in Deutschland ernennen", sagte Trump am Sonntag zu Reportern im Weißen Haus, bevor er zu einer Reise nach Indien aufbrach.

Ein ranghohes Regierungsmitglied hatte der Nachrichtenagentur Reuters noch vor wenigen Tagen gesagt, dass Grenell den Botschafter-Posten behalten werde - trotz seiner neuen Aufgabe in Washington, bei der er die Arbeit der 17 verschiedenen US-Geheimdienste koordinieren soll. Offen ist, wie lange Grenell seine neue Aufgabe ausführen soll. Trump sagte, er habe fünf Kandidaten in der Auswahl, die den Posten dauerhaft übernehmen könnten. "An einem bestimmten Punkt, in nicht allzu ferner Zukunft, werden wir verkünden, wer die sind", sagte Trump.

Grenell hatte sich immer wieder in die deutsche Politik eingemischt und war öfters mit undiplomatischen Äußerungen aufgefallen. Sie kritisierte er die deutsche Regierung immer wieder öffentlich und äußerte sich dagegen lobend über Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), den er als "Rockstar" bezeichnete. "Ich bin ein großer Fan", sagte Grenell kurz nach seinem Amtsantritt 2018.

(APA/Reuters)