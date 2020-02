Österreichs Strategie gegen das Coronavirus

Die steigende Zahl an Corona-Fällen in Italien sei „kein Grund zur Panik“, sagen Innen- und Gesundheitsminister. Über Gesundheitskontrollen an der Grenze wird dennoch nachgedacht.

Wien. Das Coronavirus kommt näher an Österreich heran. Das Nachbarland Italien hat mit dem schlimmsten Ausbruch innerhalb Europas zu kämpfen. In den bisher betroffenen norditalienischen Regionen Venetien, Lombardei und Piemont ist die Zahl der Infizierten von Samstag auf Sonntag von 59 auf rund 130 gestiegen, mindestens drei Menschen sind bisher gestorben. Die Behörden reagierten mit umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen: Einzelne Städte wurden abgeriegelt, Schulen, Universitäten, Museen sowie Bibliotheken geschlossen. Auch der berühmte Karneval in Venedig wurde abgesagt. Das Heer stellte Tausende Betten in Kasernen für die Isolierung von Verdachtsfällen zur Verfügung.