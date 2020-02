Das Jahr ist noch jung, keine zwei Monate alt – und doch fühlt es sich, ob dräuenden Unheils, schon an wie ein Seuchenjahr. Kein Winter, der den Namen verdient. Nirgendwo.

Das Wetter im Allgemeinen – ein Faschingsscherz, wenn nicht gleich ein Aprilscherz. Kapriolen, Katastrophen, Karneval finito. Kein Krieg, kein Acqua alta ließen heuer den Karneval in Venedig ausfallen, sondern ein Virus, das seinen Anfang im „Reich der Mitte“ nahm. Wenn Marco Polo das geahnt hätte, wäre er wohl zu Hause in der Lagune geblieben – und die Pasta wäre nie bis an die Adria und den Apennin vorgedrungen. Was für ein Verlust! Die Verfechter der italienischen Küche wären andererseits nie in Verlegenheit gekommen, Gift und Galle zu spucken angesichts der Version der Spaghetti Carbonara, die britische Starköche à la Gordon Ramsay auftischen.

Es ist ja vieles zum Weinen in diesem Finale furioso des Faschings – und nicht alles hat mit dem Pollenflug zu tun. Der Sturm verbläst die Rosenmontagszüge am Rhein – und die Narrenfreiheit der Jecken, die es denen da oben „hineinsagen“. Fehlte nur noch, dass Brasiliens Präsident, Jair Bolsonaro, den Karneval in Rio wegen Unbotmäßigkeit verbieten ließe. Wehe ihm! Ein Sturm des Unmuts würde über ihn hinwegbrausen. Für Karnevalisten mit Leib und Seele ist da finito mit Amore, aber ganz und gar. (vier)

Reaktionen an: thomas.vieregge@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.02.2020)