Mit bissigem Bleistift für das Theater und gegen die Nazis

Kunstgeschichte. Hans Haider präsentiert ein Buch über den Zeichner Erich Gold alias Goltz alias Peters, dessen Werk lang verschollen war.

In den 1920er- und 1930er-Jahren kannte ihn jeder Theatermensch in Berlin und Wien: Unter dem Künstlernamen Goltz illustrierte Erich Gold, 1899 in Wien geboren, Theaterberichte, zeichnete Geistesbürger von Thomas Mann über Karl Kraus (siehe Bild) bis Lotte Lenya, karikierte auch die aufkommenden Nazis, denen er schon 1928 in einer Bildunterschrift „das genialste Massenmorden des 20. Jahrhunderts“ zuschrieb. 1935 zeigte ein besonders bitterer Cartoon einen SA-Mann, der mit heuchlerischer Miene einen Juden beschwichtigt: „Warum sind Sie so traurig? Ihnen hat die Partei wirklich alles gehalten, was sie versprochen hat.“ Drei Jahre später entkam Erich Gold knapp der Gestapo: Seine letzte Zeichnung im „Wiener Tagblatt“, erschienen am 10. März 1938, zeigt einen Cowboy, der sich mit dem Lasso ein Fischlein aus dem Wasser holt.

Gold/Goltz floh erst in die Schweiz, dann nach New York. Dort ließ er seinen Namen auf Eric Peters ändern, wechselte in den Habitus eines katholischen Kleinaristokraten. Tatsächlich hatte er sich schon 1934 taufen lassen, im selben Jahr gab er auf einem Meldezettel als Bekenntnis „Dissident“ an. In den USA verbarg er seine jüdischen Wurzeln sogar vor seiner dritten Ehefrau, Lily Renée Willheim, die selbst Jüdin und Zeichnerin war. Schon im Jänner 1942 erschien in der politischen Monatszeitschrift „The American Mercury“ sein erster Cartoon, mit einem Anti-Nazi-Motiv, das er ähnlich schon im „Tagblatt“ abgedruckt hatte. Doch auch sein Zeichenstil änderte sich, einige Arbeiten aus dieser Zeit erinnern an Charles Addams, gemeinsam mit Lily Renée gestaltete er bunte Comic Books, etwa über die Komiker Abbott und Costello.

1965 Rückkehr nach Wien

Als das „Golden Age“ der Comic Books an Glanz verlor, ging Gold/Goltz/Peters zurück nach Europa. 1965 meldete er sich mit seiner vierten Frau in Wien-Wieden an, als Beruf gab er Kunstrestaurator an. 1979 starb er im Krankenhaus zum Göttlichen Heiland, erst im Verlassenschaftsakt kam seine Wiener Herkunft zutage. Im Katalog der österreichischen Opfer des Nationalsozialismus fehlt er, an seine Werke als Pressezeichner der Vorkriegszeit erinnerte sich kaum jemand. Erst 1999 erstand die Historikerin Brigitte Hamann im Wiener Dorotheum ein Bündel von 15 Goltz-Blättern.

Nun hat Hans Haider, langjähriger Kulturchef der „Presse“, das Leben und Werk dieses wirklich vielseitigen Künstlers erforscht, hat seine in Archiven über die halbe Welt verstreuten Zeichnungen gesammelt, hat in New York mit Lily Renée gesprochen, die kürzlich selbst im Wiener Jüdischen Museum als Zeichnerin wiederentdeckt wurde. Nun präsentiert Haider sein „Memento für verfolgte, vertriebene, vernichtete Theaterkunst sowie satirische Kampfkunst gegen die Nazis“: Der reichhaltige Band „Der Bissige Bleistift“ wird am 24. 2. um 11 Uhr im Theatermuseum vorgestellt. (tk)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.02.2020)