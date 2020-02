Wer Österreich 2021 bei der Biennale Venedig vertreten sollte

Heiße Tipps aus der Kunstszene: Jakob Lena Knebl wäre eine ideale Biennale-Vertreterin. Und Karola Kraus sollte Mumok-Chefin bleiben.

Was ist los, Wien? Kalte Gerüchteküche vor ein paar der wichtigsten Personalentscheidungen im Kunstbereich? Geht gar nicht. Also. Am Menüzettel stehen: Die alte bzw. neue Mumok-Direktion, für deren Bekanntgabe man anscheinend nur noch einen Pressekonferenztermin sucht (fanden die Hearings doch schon im Jänner statt). Und Österreichs Vertretung bei der nächsten Kunst-Biennale in Venedig 2021, die morgen, Dienstag, von Neo-Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek verkündet werden soll.