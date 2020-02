Brignone vollzieht die Wachablöse

Während die Rückkehr von Mikaela Shiffrin noch offen ist, übernimmt Federica Brignone die Führung im Gesamtweltcup. Franziska Gritsch landet auf dem Podest.

Crans-Montana. Momentan deutet vieles darauf hin, dass Mikaela Shiffrin in diesem Winter nicht mehr ins Weltcup-Geschehen eingreifen wird. Shiffrins Vater Jeff verstarb Anfang Februar bei einem Unfall in der Heimat der Familie in Colorado, seither pausiert die dreifache Gesamtweltcupsiegerin.

In Abwesenheit von Shiffrin hat im 29. von 40 Saisonrennen nun Federica Brignone die Führung im Gesamtweltcup von der US-Amerikanerin übernommen. Die Italienerin hat die Kombination in Crans-Montana gewonnen, war dort als Führende nach dem Super-G als Erste in das Slalomfinale gestartet und profitierte von der schwächer werdenden Salzpiste – und vom Ausfall der Slowakin Petra Vlhova.

Doch Brignone ist auch ohne neues Startreglement Spezialistin für Kombi-Events. Die 29-Jährige hatte schon 2017, 2018 und 2019 die Kombination in Crans-Montana für sich entschieden, heuer gewann sie den ersten Bewerb in Altenmarkt-Zauchensee.

Die Gesamtwertung habe sie allerdings nicht im Hinterkopf. „Ich denke nur an diese Rennen und diesen fantastischen Tag“, meinte die in Mailand geborene Tochter der Ex-Läuferin Maria Rosa Quario. In der nächsten Woche findet in La Thuile, unweit der Heimat von Brignone, neben einer weiteren Kombination auch ein Super-G statt.

Ein Karriere-Highlight brachte Crans-Montana auch für Franziska Gritsch. Die Ötztalerin, 22, stand zum zweiten Mal im Weltcup auf dem Podest, erstmals als Zweite. „Ich glaube, das ist nicht ganz eine Überraschung“, sagte Gritsch, die sich als „übrig gebliebene Allrounderin“ bezeichnete.

Kein Herrenrennen

Der Japan-Trip der Herren hat sich auf ein Rennen beschränkt. Starker Wind hatte schon im Riesentorlauf von Yuzawa Naeba faire Verhältnisse verhindert, der Slalom am Sonntag musste überhaupt abgesagt werden. ÖSV-Ass Marco Schwarz sprach von einer richtigen Entscheidung.





Kombination Crans-Montana

1. Federica Brignone (ITA) 1:56,24 Min.

2. Franziska Gritsch (AUT) +0,92 Sek.

3. Ester Ledecka (CZE) +1,82

Weiters: 4. Gisin (SUI) +1,93 5. Holdener (SUI) +2,49 11. Ortlieb (AUT) +4,44 17. Siebenhofer (AUT) +6,06 21. Grill (AUT) +9,19.

Gesamtweltcup (nach 29 Rennen): 1. Brignone 1298 2. Shiffrin 1225 3. Vlhova 1139.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.02.2020)