Die Königinnen von Antholz und der Weltmeister in Unterhosen

Marte Olsbu Røiseland besteigt den Thron, Martin Fourcade ist endgültig zurück, und bei den Russen wurde wieder einmal gefilzt: Das war die WM in Südtirol.

Antholz/Wien. Mit den packenden Massenstart-Entscheidungen ging die 51. Biathlon-WM in Antholz zu Ende. Ein Blick auf die Champions und Pechvögel, die Comebacks und die Skandale der Titelkämpfe in Südtirol.



• Dorothea Wierer. Die Lokalmatadorin aus dem Antholzer Tal holte zwei Mal Gold und zwei Mal Silber – und sorgte in der Damenstaffel für das sportliche Highlight dieser WM. Die 29-Jährige benötigte für ihr fehlerfreies Stehendschießen nur 19 Sekunden und unterbot damit die magische 20-Sekunden-Marke. Eine Frage beschäftigt die Biathlonwelt nun: Wird Wierer nach der Heim-WM aufhören, wie sie es schon öfter angedeutet hat?



• Die WM-Königin. Im abschließenden Massenstart fing Marte Olsbu Røiseland die führende Dorothea Wierer auf der Schlussrunde noch ab, es war die fünfte Goldmedaille für die Norwegerin, 29, in ihrem siebenten Rennen bei dieser WM. Ansonsten gab es noch zwei Mal Bronze. Noch nie war es einer Athletin gelungen, in allen Bewerben einer einzelnen WM eine Medaille zu gewinnen. Røiseland überzeugte in der Antholzer Höhenlage einmal mehr als eine der besten Läuferinnen im Feld und zeigte überragende Einlagen im Stehendschießen.



• Bø vs. Fourcade. Das mit Spannung erwartete Duell der aktuell besten Biathleten ging an Johannes Thingnes Bø. Der 26-jährige Norweger holte mit einem makellosen Massenstart ohne Schießfehler überlegen seine dritte Goldmedaille bei dieser WM, zusätzlich gab es dreimal Silber.

Fourcade, 31, reiste mit zweimal Gold und einmal Bronze ab. Staffelgold mit seinen französischen Teamkollegen bejubelte er frenetisch, der Sieg im Einzel war zudem eine große Genugtuung, nachdem er nach einem Formeinbruch bei der WM im Vorjahr überhaupt leer ausgegangen war.

• Der Pechvogel. Die Schwedin Hanna Öberg, 24, landete in Antholz dreimal auf dem undankbaren vierten Platz. In der Staffel (5.) vergab sie als Schlussläuferin zudem eine schwedische Medaille. Der Abschluss am Sonntag war einigermaßen versöhnlich, Öberg lief im Massenstart zu Bronze.



• Deutsches Comeback. In Deutschland, dem größten TV-Markt, war die Krise ausgerufen worden. Reihenweise hatten den DSV-Athleten die Nerven versagt, als sie die große Lücke schließen wollten, die Laura Dahlmeier hinterlassen hatte. Bei der WM traten sie nun aus Dahlmeiers Schatten: Denise Herrmann und Vanessa Hinz holten Silber, die Damen- und Single-Mixed-Staffel wurden ebenfalls Zweite. Die deutschen Männer bilanzierten ohne Einzelmedaille, waren in der Staffel aber lang auf Goldkurs gelegen, ehe Schlussläufer Benedikt Doll auf Platz drei zurückfiel.



• Die Österreicher. Dominik Landertinger war wieder einmal bei einer WM zur Stelle, Bronze im 20-km-Einzel war das beste Resultat des verletzungsanfälligen Hochfilzeners seit Olympiabronze 2018 in Pyeongchang. Sonst gab es in Antholz wenig zu holen: Julian Eberhard enttäuschte am Schießstand, in der Staffel vergab er die rot-weiß-rote Medaillenchance. Felix Leitner, 23, hingegen zeigte mit drei Top-Ten-Plätzen auf. Das Highlight bei den Damen: Christina Rieder war Einzel-Siebente. Lisa Hauser lief zweimal in die Top Ten (8., 9.).



• Doping. Die Razzia beim neuen Sprint-Weltmeister Alexander Loginow, 28, hat das Finalwochenende in Antholz überschattet. Um 5.50 Uhr Samstagfrüh hatte die Polizei das Hotelzimmer des früheren EPO-Dopers durchsucht. Neben Laptop und Handy wurden auch Vitaminpräparate und Cremes beschlagnahmt, Loginow musste in Unterhosen auf dem Bett sitzen bleiben. „Ich bin sauber, ich bin wahrscheinlich der am meisten getestete Athlet der Welt und werde behandelt wie ein Schwerverbrecher“, meinte der Russe, der dennoch in der Staffel lief (4.), aber auf den Massenstart am Sonntag verzichtete.

