„Auf keinen Fall ,Zigeuner‘-Klischeebilder“

Peter Lund, geboren 1965 in Flensburg, hat an der Wiener Volksoper schon mit „Frau Luna“, „Axel an der Himmelstür“ und „Die Csárdásfürstin“ Erfolge gefeiert. Er will einen zeitgemäßen Umgang mit der Strauß-Operette finden.

(c) Volksoper/Mathias Heyde