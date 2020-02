Die unheimliche Durchschlagskraft des Lask

Der Lask untermauerte beim 4:1 gegen St. Pölten seine Ansprüche. Rapid rettete in letzter Minuten ein Remis.

Pasching/Wien. Der Lask hat Sonntagnachmittag seine Führung in der Bundesliga behauptet. Die Linzer besiegten den SKN St. Pölten nach einem Anfangsfurioso 4:1 (3:1) und lagen damit vor dem Abschluss der 20. Runde von Salzburg bei Austria Wien vier Punkte vor den „Bullen“. St. Pölten ist mit einem Punkt Vorsprung auf Schlusslicht WSG Tirol Tabellen-Zehnter. Mit drei Toren innerhalb von sieben Minuten sorgten die Oberösterreicher vor 5300 Zuschauern in Pasching schon in der Startviertelstunde für klare Verhältnisse. Joao Klauss (7.) und der Ex-St.-Pöltner Husein Balić mit einem sehenswerten Doppelpack (9., 13.) sowie später Stefan Haudum (69.) trafen für die Gastgeber.

Sechs personelle Änderungen, die Lask-Trainer Valerien Ismael – teils gezwungen – im Vergleich zum 1:1 in der Europa League in Alkmaar vornahm, fielen nicht arg ins Gewicht. Denn das neue Offensiv-Trio, gebildet von Startelf-Debütant Balić, Samuel Tetteh und Mittelstürmer Klauss, zeigte sich früh in Torlaune. Der Brasilianer Klauss eröffnete den Reigen in der 7. Minute, indem er nach Querspiel von Marvin Potzmann zur Führung vollendete. Danach drehte Balić auf: Der 24-Jährige bezwang zunächst nach Klauss-Vorlage aus spitzem Winkel Thomas Vollnhofer, der erneut Christoph Riegler im SKN-Tor vertrat, und schlenzte das Spielgerät kurz darauf vom linken Strafraumeck zum 3:0 unter die Latte.

Lask bleibt gefährlich

Doch auch St. Pölten agierte effizient: Nachdem Petar Filipović den Ball nach einem Eckball unzureichend klärte, traf Ahmet Muhamedbegovic am chancenlosen Goalie Alexander Schlager vorbei zum 1:3. Danach wurden Strafraumszenen seltener, die Gäste blieben allerdings durch Standardsituationen gefährlich. Schlager bügelte das laxe Abwehrverhalten seiner Vorderleute bei Kopfbällen von Pak Kwang-ryong (31.) und Michael Schimpelsberger (41.) aus.

Die qualitativ hochwertigeren Chancen hatten aber im Anschluss die Oberösterreicher: Potzmann (42./drüber) und Tetteh (45./allein vor Vollnhofer), Comeback-Mann Christian Ramsebner (45.+1/Kopf) und Reinhold Ranftl (61./Lupfer) ließen exzellente Möglichkeiten auf das 4:1 aus. Das fiel deshalb „erst“ in Minute 69: Haudum brachte den Fuß nach einem Kopfball von Gernot Trauner noch entscheidend dran. Während Klauss in der 92. Minute noch an der Außenstange scheiterte, blieben die Gäste, die in der ersten Hälfte noch im Ansatz Kontergefahr ausgestrahlt hatten, in der zweiten Hälfte ohne Torchance. Die Mannschaft von Trainer Alexander Schmidt liegt zwei Runden vor der Punkteteilung nur einen Zähler vor dem durch Admira und WSG Tirol (beide 15 Punkte) gebildeten Tabellenende.

Rapid im Last-Minute-Glück

Hartberg machte mit einem 2:2 gegen Rapid einen großen Schritt gen Meistergruppe. Rapid ging in der 40. Minute durch ein Eigentor von Felix Luckeneder in Führung. Rajko Rep gelang in der 45. Minute der Ausgleich, ehe Luckeneder seinen Fauxpas gutmachte und in der 74. Minute zum 2:1 traf. Den drittplatzierten Hütteldorfern gelang in der 93. Minute durch Winter-Neuzugang Ercan Kara noch das 2:2, womit sie seit mittlerweile sieben Partien ungeschlagen sind.

In der zweiten Hälfte entwickelte sich eine ausgeglichene Partie ohne zwingende Möglichkeiten – bis zur 74. Minute, als Luckeneder nach einem Eckball von Rep aus kurzer Distanz zur Stelle war. Das Tor hatte allerdings mehr als nur einen Schönheitsfehler, denn vor der Ausführung des Corners – den Strebinger mit mehr Geschick hätte verhindern können – lag der Ball außerhalb der vorgesehenen Markierung. In der Schlussphase drängten die Gäste aus Wien noch auf den Ausgleich, der letztlich verdient war. Rapid liegt als Dritter aber nur noch zwei Punkte vor dem WAC. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.02.2020)