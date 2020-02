Leipzigs torreiche Antwort auf die Minikrise

Nagelsmann-Elf hält den Druck auf die Bayern weiter hoch.

Gelsenkirchen. Mit einer Mischung aus Stolz und Zufriedenheit saß Julian Nagelsmann bei der Pressekonferenz auf dem Podium und schaute selbstbewusst in die Runde. „Wir hatten die absolute Gier zu gewinnen. Ich bin hochzufrieden mit den Jungs und habe ihnen gesagt, dass es eine außergewöhnliche Leistung war“, erklärte der RB-Trainer nach dem höchsten Auswärtssieg der Leipziger Bundesliga-Geschichte.

Mit dem 5:0 bei Schalke krönte sein Team am Samstagabend eine beeindruckende Fußballwoche, brachte dem Gegner eine frustrierende Niederlage bei und sendete ein klares Signal an Tabellenführer Bayern München. Fast beiläufig erwähnte Nagelsmann, dass man sich in der Rolle des Jägers sehr wohl fühle. „Unser Ziel war es, vorn dranzubleiben und ein bisschen Druck auf die Bayern aufzubauen.“ Das gelang: Leipzig bleibt mit einem Punkt Rückstand erster Bayern-Verfolger.

0:0 beim Titelverteidiger aus München, 3:0 gegen Werder Bremen, 1:0 bei Tottenham Hotspur und nun der Kantersieg beim taumelnden Europapokal-Anwärter aus Gelsenkirchen: Der Herbstmeister hat seine Minikrise mit einem beeindruckenden Comeback im Titelkampf begraben. „Der Sieg in London hat uns gutgetan, wir spielen wieder sehr guten Fußball, und das heute über 90 Minuten“, erklärte Timo Werner, der seine eigene kleine Liga-Durststrecke mit dem Treffer zum 2:0 in der 61. Minute beendete und schmunzelnd bekannte: „Der Ball musste einfach mal wieder rein, damit ich meinen Seelenfrieden habe.“

Und Marcel Sabitzer, selbst Torschütze zum 1:0, sagte: „Wenn wir so weitermachen, sind wir schwer zu stoppen.“ (DPA)

