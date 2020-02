Coronavirus: Bahnverkehr über Brenner eingestellt

(c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ)

Die Einsatz- und Koordinationszentrale des Innnenministeriums am Sonntagvormittag

Ein Zug mit zwei Coronavirus-Verdachtsfällen wurde am Sonntagabend vor der Grenze am Brenner angehalten. Wenig später hat die Tiroler Landeswarnzentrale den gesamten Personenzugverkehr von Italien über den Brenner bis auf Weiteres eingestellt.

Nach dem Verdacht auf zwei Fälle von Coronavirus in einem Zug am Brenner ist der Personenverkehr zwischen Österreich und Italien über die Brennergrenze komplett eingestellt worden. Die Tiroler Landeswarnzentrale habe den Personenzugverkehr von Italien über den Brenner bis auf Weiteres eingestellt, teilte die ÖBB am Sonntagabend mit.

Das betreffe am Sonntagabend noch die Züge EC86, EC1288, den REX1828 sowie den Express Nizza-Moskau D408. Die Züge EC86 und EC1288 stünden derzeit am Bahnhof Brenner, die betroffenen Fahrgäste würden vom ÖBB Personal im Zug betreut. "Die für solche Situationen vorgesehene Prozess- und Einsatzkette ist voll angelaufen", teilten die ÖBB mit. "Wir stehen mit den zuständigen Behörden in Kontakt und warten die weiteren Schritte und Anweisungen ab". Regionalzüge zwischen Innsbruck und Brenner würden eine Station vorher stehen bleiben und umkehren.

Eurocity an Grenze angehalten

Die italienische Staatsbahn (FS) hatte zuvor die ÖBB informiert, dass sich im Zug zwei Personen mit Fiebersymptomen befinden. Das teilte das Innenministerium am Sonntagabend mit. Die ÖBB bestätigte gegenüber der Austria Presseagentur, dass der Eurocity 86 vor der Grenze angehalten wurde.

Die ÖBB informierte daraufhin das Einsatz- und Koordinierungscenter des Innenministeriums. "Der zuständige Bezirkshauptmann aus dem Bezirk Innsbruck-Land konnte durch die rasche Reaktion die Einreise nach Österreich per Bescheid verhindern", teilte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) mit. Der Zug befinde sich nun am Grenzbahnhof auf italienischem Staatsgebiet, hieß es.

Die weitere Vorgangsweise werde derzeit gemeinsam mit den italienischen Behörden koordiniert und geprüft. "Ich bin dazu im ständigen Austausch mit dem Landeshauptmann Günther Platter, um die weitere Vorgangsweise zu beraten. Der Zug ist jedenfalls gestoppt", so Nehammer weiter. Der Zug befand sich demnach am Weg von Venedig nach München.

Die Fahrgäste des Eurocity 86 werden im Zug mit Getränken und Essen versorgt, sagte ein ÖBB-Sprecher. "Wir kümmern uns im Zug um die Fahrgäste", so Gasser-Mair. Wie viele Personen in dem Eurocity waren, war zunächst noch nicht bekannt. Die ÖBB würden nun abwarten, wie die Behörden weiter entscheiden.

>> Mehr dazu: Österreichs Strategie gegen das Coronavirus

(APA)