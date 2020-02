Wir geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Coronavirus stoppt Zugverkehr: Wegen zwei Coronavirus-Verdachtsfällen wurde am Sonntagabend den gesamten Personenzugverkehr nach Österreich. Erst nach vier Stunden konnten die Züge weiterfahren, 500 Menschen saßen stundenlang fest. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sprach sich Grenzkontrollen aus - „aber wir sind sehr, sehr in Sorge“. Mehr dazu

Mehr zum Thema des Tages:

Der US-Präsident will bei einem feierlichen Staatsbesuch in Indien die Beziehungen zwischen den Ländern stärken. Die USA sehen das Land als Gegengewicht zu China. Trump rechnet mit „Millionen“ jubelnder Menschen. Mehr dazu

Zum Auslieferungsantrag der USA gegen den Wikileaks-Gründers beginnen heute in London die Anhörungen. Die US-Justiz wirft Assange vor, der Whistleblowerin Chelsea Manning geholfen zu haben, geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan zu veröffentlichen. Bei einer Verurteilung drohen bis zu 175 Jahre Haft. Mehr dazu [premium]

Der Süden von Niederösterreich war am stärksten betroffen. Rund 200 Feuerwehr-Einsätze gab es in der Nacht auf Montag in den Bezirken Wiener Neustadt, Baden und Neunkirche. Mehr dazu