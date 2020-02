Italien auf der Suche nach dem "Patienten Null"

Eine Frau am Montag in einer Mailänder U-Bahn-Station.

Kein Land in Europa ist so stark von der Infektion betroffen wie Italien. Doch wie sich das Virus im Land ausgebreitet hat, ist nach wie vor unklar: Emsig wird nach dem „Indexpatienten“ gesucht.

Kein Land in Europa ist so stark vom Corona-Virus betroffen wie Italien, auf der weltweiten Skala der Erkrankungen befindet sich Italien mit inzwischen mehr als 224 Infizierten und fünf Toten bereits auf Platz drei. Schneller als erwartet breitet sich die Infektion im Norden des Landes aus, das sich seit dem Wochenende in einer Art Ausnahmezustand befindet: Schulen, Unis, Kindergärten bleiben in dieser Woche geschlossen, Veranstaltungen wurden abgesagt - sogar das Militär ist im Einsatz.