Coronavirus-Sorgen färben die Börsen tiefrot

Der Wiener Leitindex ATX und der Frankfurter DAX brechen um mehr als vier Prozent ein. Der Goldpreis indes steigt weiter.

Die Ausbreitung des Coronavirus in Italien mit mindestens sechs Toten hat die europäischen Börsen am Montag auf Talfahrt geschickt. In Frankfurt am Main gab der DAX um gut vier Prozent nach. Auch die Börsen in Wien, Paris Madrid, Amsterdam, Stockholm und Zürich stürzten um mehr als vier Prozent ab. In Mailand brachen die Kurse sogar um mehr als fünf Prozent ein.

Die wachsende Angst vor den wirtschaftlichen Folgen der Epidemie drückte auch den Ölpreis deutlich.

In London sank das Börsenbarometer FTSE 100 bis vor Beginn des Handels an der Wall Street um 3,7 Prozent zum Schlusskurs vom Freitag.

In Italien stürzte das Börsenbarometer in Mailand um 5,3 Prozent ab. Italien hat sich zuletzt zum größten Herd des neuartigen Virus in Europa entwickelt. Mehr als 150 Ansteckungsfälle wurden dort inzwischen nachgewiesen, mindestens fünf Menschen starben an der Infektion.

Zuvor hatten bereits die Börsen in Asien im Minus geschlossen. Das Börsenbarometer in Seoul stürzte bis Handelsschluss um 3,9 Prozent ab. Die Behörden in Südkorea hatten zuvor einen Anstieg der Coronavirus-Infektionen gemeldet. Der Hang Seng Index an der Börse in Hongkong fiel um 1,8 Prozent. Die Börse in Shanghai schloss dagegen um lediglich 0,3 Prozent niedriger.

Die Serie der Kursverluste setzte sich am Nachmittag in Amerika fort. Der weltweit wichtigste Aktienindex, der Dow Jones, startete mit Abschlägen von 3,4 Prozent in die Woche.

Die Anleger hätten realisiert, dass es zu früh gewesen sei, negative Folgen der Epidemie in China auf die Wirtschaft als vernachlässigbar abzutun, erklärte der Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader. "Die Investoren, die dachten, ihre Anlagen in den USA oder in Europa seien vor der Angst vor dem Coronavirus sicher, müssen jetzt umplanen", sagte auch Analyst Jasper Lawler von der London Capital Group. Ipek Ozkardeskaya von der Swissquote Bank erklärte, es sei "sicher", dass die Störung der Wirtschaft sich in sinkenden Unternehmensgewinnen und fallenden Wachstumszahlen zeigen werde.

An der Börse in Frankfurt am Main litten vor allem vom Tourismus abhängige Unternehmen wie die AUA-Muttergesellschaft Lufthansa. Ihr Aktienkurs stürzte am Vormittag um fast neun Prozent ab. Auch die Papiere der Automobilhersteller und -zulieferer gaben stark nach; sie machen einen großen Teil ihrer Umsätze in China und haben dort auch Fabriken. In Wien büßten die Aktien des Leiterplattenherstellers AT&S und des Flugzeugzulieferers FACC sieben Prozent ein, die Papiere von SBO, OMV, Andritz und voestalpine gaben mehr als sechs Prozent ab.

Die Angst vor den Auswirkungen der Epidemie auf die Weltwirtschaft setzte auch dem Ölpreis zu. Er sank um vier Prozent.

Dagegen stieg der Goldpreis in London weiter an. Der Preis für eine Feinunze (31,10 Gramm) Gold kletterte am Bullion Market, dem wichtigsten außerbörslichen Handelsplatz für das Edelmetall, auf 1689 Dollar (1561 Euro). Zuletzt hatte der Goldpreis im Jänner 2013 diese Werte erreicht. Gold gilt vielen Investoren in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit als sichere Anlagemöglichkeit.

(APA)