Coronavirus-Sorgen färben Europas Börsen tiefrot

Die Sorgen vor der rasanter Ausbreitung des Coronavirus machen mittlerweile auch den Aktienmärkten zu schaffen. Der Wiener Leitindex ATX bricht um mehr als drei Prozent ein. Der Goldpreis indes steigt weiter.

Die neuerlichen Sorgen rund um die wirtschaftlichen Folgen der raschen Ausbreitung des Coronavirus treiben die europäischen Leitbörsen zu Wochenbeginn tief in die Verlustzone. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.40 Uhr mit minus 3,25 Prozent oder 123,43 Punkte bei 3676,95 Einheiten.

Unter den im Euro-Stoxx-50 vertretenen Einzelwerten fanden sich zu Wochenauftakt ausschließlich Verlierer. Branchenseitig mussten besonders die Automobil- und die Bankenwerte deutliche Kursabschläge wegstecken.

Auch der DAX in Frankfurt verlor klar um 2,92 Prozent oder 396,85 Zähler auf 13.182,48 Punkte. Abschläge gab es für alle Titel, die meisten für Lufthansa (minus 7,2 Prozent) und Deutsche Bank (minus 6,1 Prozent). In London zeigte sich der FT-SE-100 ebenso mit deutlichen Kursabschlägen von 2,32 Prozent oder 172,10 Einheiten auf 7.231,82 Punkte. Die Aktie der Airline easyjet büßte 9,6 Prozent ein, TUI gab neun Prozent nach.

An den restlichen Börsen in Europa startete die Woche ebenfalls klar im Minus. Der CAC-40 in Paris eröffnete mit rund 3,46 Prozent auf 5.818,70 Punkte klar im Minus. Der italienische FTSEMIB startete rund 4,16 Prozent schwächer auf 23.743,61 Zähler. Italienische Staatsanleihen flogen aus den Depots. Dies trieb die Rendite der zehnjährigen auf 1,002 Prozent. Von Rückgängen betroffen war zu Handelsbeginn unter anderem die Aktie der Bank-Austria-Mutter UniCredit mit einem Rückgang von vier Prozent. Auch der Konkurrent Intesa Sanpaolo verzeichnete einen Kurseinbruch von 4,6 Prozent. Bei Pirelli betrug das Minus 7,6 Prozent. Italien hatte zuletzt besonders mit einer starken Ausbreitung des Virus im Land zu kämpfen. Die Regierung in Rom riegelte nach ersten Todesfällen im Land mehrere norditalienische Ortschaften ab. "Das Letzte, war Europa jetzt gebrauchen kann, ist eine weitere Störung der Wirtschaft", warnte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. "Unglücklicherweise scheinen sich die Ereignisse dahingehend zu entwickeln."

Schwere Verluste in Wien

Auch in Wien gab es schwere Kursverluste. Der Leitindex ATX gab am Vormittag 3,9 Prozent nach. Die Abschläge bei den 20 Titeln reichen von 1,7 Prozent (Immofinanz, s Immo) bis 7,0 Prozent (FACC). Mehr als fünf Prozent im Minus waren Uniqa, Voestalpine und Vienna Insurance.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde ein Passagierzug an der Grenze zwischen Italien und Österreich gestoppt. Zuvor war gemeldet worden, dass sich zwei Personen mit Verdacht auf den Coronavirus im Zug befänden. Nachdem beide Personen negativ auf das Virus getestet worden, konnte der Zug die Weiterfahrt fortsetzen.

In China, dem Ursprungsland des Coronavirus, ist die Zahl der Toten durch das neuartige Virus erneut sprunghaft angestiegen. Die Gesundheitskommission in Peking meldete zu Wochenbeginn weitere 150 neue Todesfälle, und damit so viele wie noch nie innerhalb eines Tages.

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping bezeichnete am Sonntag den Ausbruch der neuartigen Lungenkrankheit als größte Gesundheitskrise in der Geschichte der Volksrepublik. Aufgrund der Auswirkungen des Virus senkte der Internationale Währungsfonds (IWF) mittlerweile die Wachstumsprognose für China. Der Fonds erwarte nun für 2020 ein Wirtschaftswachstum von 5,6 Prozent statt der noch im Jänner vorhergesagten 6,0 Prozent.

"Wenn sich die Verbreitung nicht verlangsamt, könnte dies die südkoreanische Wirtschaft bis ins zweite Quartal hinein ernsthaft belasten", warnte Choi Seok-won, Chef-Analyst des Brokerhauses SK Securities. Vor allem ausländische Investoren zögen sich zurück. Dies setzte dem Elektronikkonzern Samsung und dem Chip-Hersteller SK Hynix zu, deren Aktien bis zu 4 Prozent abrutschten. Die Papiere von i-Scream Edu stiegen dagegen um gut 21 Prozent auf ein Rekordhoch von 16.000 Won. Damit verteuerten sich die Aktien des Anbieters von Online-Kursen binnen einer Woche um mehr als die Hälfte. Auslöser der aktuellen Rally war die Ankündigung des südkoreanischen Bildungsministers, das neue Schulhalbjahr werde eine Woche später als geplant beginnen.

Goldpreis steigt

Gold profitiert wegen der Coronavirus-Krise immer mehr von seinem Status als sicherer Anlagehafen. Am Montag stieg der Preis des Edelmetalls auf einen neuen siebenjährigen Höchststand. In der Spitze wurden für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) rund 1.679 US-Dollar gezahlt. Das ist der höchste Stand seit Februar 2013. In Euro wurde ein neuer Rekordstand von rund 1.555 Euro erreicht.

Mi dem Anstieg um 2,1 Prozent auf ein Sieben-Jahres-Hoch von 1.678,58 Dollar je Feinunze und steuert der Goldpreis auf den größten Tagesgewinn seit sieben Monaten zu.

Die Ausbreitung des Coronavirus sorgt schon seit einiger Zeit für einen starken Zulauf in Goldanlagen. Laut Fachleuten sind vor allem Indexfonds gefragt, die mit physischem Gold gedeckt sind (ETF). Gold gilt traditionell als Absicherung in ungewissen Zeiten.

Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Montag wegen der Sorgen wegen der internationalen Verbreitung des Coronavirus gefallen. Sowohl europäisches als auch US-Rohöl gerieten deutlich unter Druck. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete in der Früh 57,13 US-Dollar (52,89 Euro). Das waren 1,37 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für US-Rohöl der Sorte WTI fiel um 1,16 Dollar auf 52,22 Dollar.

Die fallenden Rohölpreise setzen wiederum das Ölkartell OPEC unter Druck. Bisher waren die Erdölpreise im Februar gestiegen, nachdem sie seit Jahresbeginn wegen der Virus-Krise in China deutlich gefallen waren. Die OPEC-Staaten treffen sich Anfang März mit anderen großen Ölproduzenten, um über ihre Förderpolitik zu beraten. Eine zusätzliche Verringerung der bereits gedeckelten Förderung gilt als Option.

(APA)