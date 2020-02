"Ich bin kein Virus": Wienerin wehrt sich gegen Rassismus

Seit dem Ausbruch des Coronavirus häufen sich auch in Wien die Anfeindungen gegen asiatisch Aussehende. Eine Wienerin wehrt sich nun.

Zwar ist das Coronavirus noch nicht in Österreich angekommen, die Angst davor aber schon längst. Besonders zu spüren bekommt das die chinesische Community in Wien, die von Geschäftseinbußen und leeren China-Restaurants berichtet. Aber auch generell asiatisch aussehende Menschen sind seit dem Ausbruch des Virus mit rassistischen Anfeindungen konfrontiert, sie werden in öffentlichen Verkehrsmitteln gemieden oder auf offener Straße beschimpft.

Im Netz machen junge Asiaten unter dem Hashtag #JeNeSuisPasUnVirus, französisch für „Ich bin kein Virus“ auf die Diskriminierungen aufmerksam. Auch eine Wienerin mit koreanischen Wurzeln benutzte den Hashtag, um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Mit einem Schild mit der Aufschrift "Ich bin kein Virus" fuhr sie mit der Wiener U-Bahn und postete ein Bild von sich auf Instagram. Das Foto bekam große Aufmerksamkeit und tausende Likes. (Mittlerweile wurde der Instagram-Account der Userin auf den Status „privat“ gestellt, weshalb er nicht mehr zu sehen ist.)

Mit dem Hashtag #JeNeSuisPasUnVirus hatte eine junge Französin asiatischer Abstammung begonnen, die vor einigen Wochen anonym dazu aufrief, Beispiele für Anfeindungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Internet zu veröffentlichen.

