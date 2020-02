Lehrerbewertungs-App ist wieder online

(c) Die Presse (Clemens Fabry)

Die umstrittene Plattform „Lernsieg“ startet wieder. Am Montag wollten die Betreiber die Neuerungen der App vorstellen.

Der Neustart war schon länger angekündigt. Nun ist es so weit: Seit Sonntag Abend ist die umstrittene Lehrerbewertungs-App „Lernsieg“ wieder online. Die Datenschutzbehörde hatte ihr Verfahren vor Kurzem eingestellt, auch ein Gutachten des Bildungsministeriums besagte, dass eine solche Bewertungsplattform grundsätzlich zulässig ist.

Am Montag wollten die Betreiber der Lernapp – der 18-Jährige Benjamin Hadrigan und einer der Investoren, die die App auf den Markt gebracht haben – in einer Pressekonferenz die Neuerungen der App vorstellen. Sorge hatte man im Bildungsministerium zuletzt besonders, was die Daten der Schüler angeht, die sich zum Bewerten mit ihrer Handynummer registrieren müssen.

Mit der kostenlosen App soll man sowohl Lehrer als auch Schulen in verschiedenen Kategorien bewerten – vom Unterricht bis zur Sauberkeit des Hauses. Die App wurde in kurzer Zeit von mehreren zehntausend Nutzern heruntergeladen, allerdings nur vier Tage nach dem Start im November aufgrund von Hassnachrichten gegen den Erfinder wieder vom Netz genommen.

(red.)