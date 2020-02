Coronavirus: Anschober will Österreich nicht abschotten

Eine Frau mit Atemschutzmaske vor dem Eurocity-Zug in München, der aus Furcht vor dem Coronavirus am Brenner gestoppt wurde.

Die österreichische Regierung berät über Maßnahmen, einen „Glassturz über Österreich“ könne man aber nicht errichten, sagte der Gesundheitsminister. In der Steiermark sind elf Spitalsmitarbeiter nach einer Italienreise in Quarantäne.

Mit der Angst vor einer Coronavirus-Epidemie steigt abermals die Sorge in Österreich vor dem neuartigen Virus. Nachdem am späten Sonntagabend am Brenner ein aus Italien kommender Zug stundenlang angehalten wurde, wurde in Wien im Innenministerium für Montagmittag ein Einsatzstab einberufen. Sowohl Bundeskanzler Sebastian Kurz und Innenminister Karl Nehammer als auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober wollen dort über weitere Schritte für Österreich beraten und gegen 13:30 Uhr vor die Presse treten.

Nächsten ein, zwei Wochen entscheidend

Vor seinem Treffen mit den Gesundheitslandesräten am Montagvormittag betonte Anschober die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit betont. "Man kann keinen Glassturz über Österreich errichten", sagte er. "Die nächsten ein, zwei Wochen werden entscheidend sein", wie die Entwicklung bei SARS-CoV-2 verläuft, sagte Anschober. Österreich sei in engem Kontakt mit anderen Staaten. Tritt bei einem Coronavirus-Verdachtsfall ein Hinweis auf eine Verbindung nach Österreich auf, werden die heimischen Behörden sofort informiert, betonte er erneut. Bisher sei ein solcher Fall nicht eingetreten. Auch die bis Montagvormittag in Österreich durchgeführten 189 Tests waren alle negativ.

Auf Verdachtsfälle werde sofort reagiert. Der Test auf das neuartige Coronavirus, dass die Lungenkrankheit Covid-19 verursacht, dauere mittlerweile nur noch wenige Stunden bis zu einem Ergebnis, berichtete der Gesundheitsminister.

Derzeit sei die Situation sicher und stabil, "und wir sorgen dafür, dass es so bleibt", betonte der Innenminister. Laut Verteidigungsministerin Klaudia Tanner würde sich die ABC-Abwehrschule des Heeres vorbereien, um allenfalls unterstützen zu können.

Kommen Grenzkontrollen?

Auch wegen möglicher Grenzkontrollen wolle man sich mit Experten beraten, sagte Anschober schon am Sonntagabend in der "Zeit im Bild 2"“. Derzeit seien diese aber nicht erforderlich, man sei aber „vorsichtig und aufmerksam“.

Genau diese Grenzkontrollen forderte indes FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer - sowie die Einberufung des Nationalen Sicherheitsrats. "Es ist fahrlässig, an den Grenzen keine Maßnahmen zu setzen. Wenn die Seuche erst einmal in Österreich angekommen ist, ist es zu spät", sagte er am Montag. Der Reiseverkehr nach Österreich aus den betroffenen Regionen solle eingeschränkt werden.

"Wenn weltweit führende Virologen davon sprechen, dass wir vor einer Pandemie stehen, sind umgehend alle notwendigen Vorsorgemaßnahmen zu setzen", urgierte der FPÖ-Chef. "Auch Temperaturmessungen alleine schützen nicht, weil in der Inkubationszeit kein Fieber auftritt. Auch gibt es Patienten ohne Symptome, die Überträger sein können." Die Sorge vor der Seuche sei keinesfalls übertrieben, solange kein Impfstoff zur Verfügung steht.

Elf Spitalsmitarbeiter in Quarantäne

Indes haben sich elf Mitarbeiter des LKH Weststeiermark vorsorglich für zwölf Tage in häusliche Quarantäne begeben, nachdem sie in der Nacht auf Montag von einer Italienreise nach Hause gekomme waren. Sie hatten den Karneval in Venedig besucht und noch im Bus bei der Heimreise die Krankenhausleitung darüber informiert, teilte die steirische Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) am Montag mit.

Um Mitternacht verfügte der Ärztliche Direktor des Institutes für Krankenhaushygiene und Mikrobiologie, Klaus Vander, für die elf Mitarbeiter dann die häusliche Quarantäne: "Ich treffe lieber die präventiv richtige Entscheidung, die sich vielleicht im Nachhinein als die falsche herausstellt. Ob wir mit unseren Maßnahmen insgesamt zu vorsichtig waren, wissen wir ohnedies erst in einem halben Jahr“, sagte Vander. Die KAGes betonte, dass es sich um eine "reine Vorsichtsmaßnahme" handle.

Züge fahren wieder

Indes haben die italienischen Behörden bestätigt, dass nach dem Vorfall am Sonntagabend die Bahnverbindungen zwischen Italien und Österreich auf der Brennerachse wieder frei sind. "Die Züge verkehren auf der Brennerachse nach Plan", verlautete es aus diplomatischen Kreisen, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA meldete.

Der Zug kam mit mehrstündiger Verspätung Montagfrüh in München an. Den Zwangsstopp für zwei Züge am italienisch-österreichischen Grenzübergang hatten zwei Frauen ausgelöst, die Fieber und starken Husten hatten. Sie wurden aber nach Angaben des österreichischen Innenministeriums negativ auf das Virus getestet.

