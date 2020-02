Vom Karneval in die Quarantäne: Das Wichtigste im Überblick

Live Briefing

Nach der rasanten Ausbreitung des Coronavirus im Nachbarland Italien wird dort fieberhaft nach dem „Patienten Null“ gesucht. Es gilt die Frage zu klären, warum Italien so überdurchschnittlich betroffen ist (mehr dazu).

Mittlerweile haben die internationalen Finanzplätze auf die aktuellen Entwicklungen reagiert: Die Coronavirus-Sorgen haben Europas Börsen am Montagvormittag tiefrot gefärbt. Betroffen war auch der Wiener Leitindex ATX, der um mehr als drei Prozent einbrach (mehr dazu).

Am Montagvormittag wurde zudem bekannt, dass insgesamt elf steirische Spitalsmitarbeiter nach dem Besuch des Karnevals in Venedig in Quarantäne müssen (mehr dazu).

Das Wichtigste im Überblick

„Konzentrationskiller Handy“: Mobiltelefone stören laut den Lehrern immer öfter den Unterricht, auch schon in der Volksschule. Lehrer fordern nun handyfreie Zonen. Mehr dazu

Wirbel um Niederösterreichs ersten FPÖ-Bürgermeister: Aufregung in Bad Großpertholz: Hermann Hahn soll in den ersten zweieinhalb Jahren als Bürgermeister fungieren, danach soll der Posten zur SPÖ wandern. Mehr dazu

Aus unserem Magazin

Shishabars „komplett am Boden“: Ein Drittel der Shishabars hat seit November, als das Rauchverbot in Kraft trat, zugesperrt. Der Rest ringt ums Überleben. Jenseits der Grenze freut man sich indes über viel Besuch aus Österreich. Mehr dazu [premium]

Hunden vor Supermarkt muss man ausweichen: Eine Frau stürzte nach dem Verlassen eines Geschäfts, weil sie ein dort angeleinter Hund anfiel. Die Frau hätte aber mehr Abstand halten müssen, sagen die Höchstrichter. Mehr dazu [premium]

Diskussionsstoff

Keine Panik! Wir sollten das Coronavirus ernst nehmen, uns aber nicht fürchten, schreibt Jakob Zirm im Leitartikel. Mehr dazu [premium]