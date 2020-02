selbst-bewusst führen #7. Mit Executive Coach Claudia Nuss Führung neu denken. Diesmal: Verheizen.

Opfern Sie sich für den neuen Job auf? Oder sind Sie ein effizientes Vorbild für Ihr Team?

Versuchen Sie sich bereits vor Start Ihres neuen Jobs einzulesen in die aktuellsten Studien? Verbringen Sie das Wochenende vor Beginn des Jobs damit, sich einen ersten Überblick zu verschaffen? Sobald es losgeht, sind sich auch schon dabei mindestens montags und freitags - bis spät in die Nacht - an Ihren strategischen Konzepten zu feilen? Und setzen diesen, dann gewohnten Rhythmus auch später weiter fort? Schlafen Sie in den ersten Wochen schlecht, weil Ihnen so viel durch den Kopf geht?

Sie sind in diese Position gekommen, weil Sie Ihre Teams in der Vergangenheit zu sehr guten Ergebnissen geführt haben. Unter anderem in dem Sie für entsprechende Ressourcen, Rahmenbedingungen und Prioritätensetzung gesorgt haben.

TIPP: Wenden Sie all dies nun auch für sich und Ihre ersten strategischen Schritte an:

Planen Sie entsprechend der vorhandenen Ressourcen. D.h. brennen Sie sich nicht schon am Anfang aus. Sondern fokussieren Sie auf einen Schwerpunkt und gewähren Sie dem Beginn dieses Projektes eventuell 2-4 Wochen später zu starten. Der Lohn: Sie halten länger und besser, in jedem Fall gesünder durch.

Investieren Sie gerade in diesen Zeiten in Ihr soziales und privates Umfeld, Ihre Freunde und Familie, die Sie bedingungslos in guten und schlechten Zeiten unterstützen und zu Ihnen stehen. Das ist kein Selbstverständnis!

Rufen Sie sie zwischendurch kurz an, oder nehmen Sie sich Zeit für einen Kaffee. Sie schaffen Freude und erhalten Kraft, sich auf Ihre wichtigsten Prioritäten zu fokussieren und schaffen – mit neuer Kraft - mehr.

Investieren Sie jetzt in Ihre Kraft und in Ihre Kraftquellen!

Claudia Nuss ist Buchautorin, Executive Coach und Keynote Speaker. Als Strategin und Mentaltrainerin verhilft Nuss Führungskräften zu persönlicher Bestleistung, was zu ausgezeichneten Ergebnissen bis auf Unternehmensebene führt.

Nach über 15 Jahren in Managementpositionen im Bereich der Strategischen Unternehmensführung, gründete sie 2011 ihr eigenes Unternehmen.

Sie studierte an der Wirtschaftsuniversität Wien, absolvierte ein Auslandssemester an der University of California in Berkeley.

www.strategy-expert.com

office@strategy-expert.com