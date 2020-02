Das Werk des Landeshymnen-Autors, Franz Stelzhamer, enthalte „antisemitische Stereotype“. Das Land Oberösterreich stelle den Dichter noch immer als untadelige Persönlichkeit dar.

Die Generalversammlung der IG Autorinnen Autoren fordert eine Neuausschreibung der oberösterreichischen Landeshymne. Es brauche eine "zeitgemäße Hymne", so die IG am Montag. Der aktuelle Text des "Hoamatland" stammt vom Dichter Franz Stelzhamer, dessen Werk "antisemitische Stereotype" enthalte.

"Angesichts des alarmierenden Erstarkens von Rechtsextremismus und Antisemitismus ist es unhaltbar, wenn selbst die offizielle Website des Landes Oberösterreich Franz Stelzhamer als untadelige Persönlichkeit darstellt, (...) aber über seinen Judenhass, der in einem nur dürftig verbrämten Genozidverlangen gipfelt, findet sich bis heute kein Wort", hieß es in einer Presseaussendung.

„Hemmungslos antisemitische Tiraden“

Während die Stadt Wien 2019 in der Stelzhamergasse an prominenter Stelle eine große Zusatztafel angebracht habe, hätten Oberösterreich und Salzburg bisher keine derartigen Schritte gesetzt. Man rufe daher "alle Zuständigen in ganz Oberösterreich und Salzburg auf, sich zum Problemfall Franz Stelzhamer zu bekennen und es wie die Stadt Wien zu halten", so die IG Autorinnen Autoren.

Stelzhamer veröffentlichte in seinem selbstverlegten „Bunten Buch“ „hemmungslos antisemitische Tiraden“, wie sie der Historiker Oliver Rathkolb 2013 in einer Analyse Wiener Straßennamen beschrieb. Rathkolb verwies auf eine Detailanalyse durch den Salzburger Professor für Jüdische Kulturgeschichte Armin Eidherr, der zu Stelzhamers Äußerungen schrieb: „Wie aus einer pathologischen Reflexhandlung, setzt er sich, eine wahre 'Summa', aus vorgefertigten antisemitischen Stereotypen verschiedenster Provenienz zusammen.“



>> zum Rathkolb-Bericht von 2013 mit Passagen aus Stelzhamers „Buntem Buch“

