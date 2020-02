(c) imago images/Chris Emil Jan�en (Chris Emil Janssen via www.imago-images.de)

In der Hansestadt zeigt sich das tiefe Dilemma der CDU. Die FDP steckt in einer existenziellen Krise. In Hamburg könnte sie aus der Bürgerschaft fliegen. Und die AfD ist zuallererst ein ostdeutsches Phänomen.

Hamburg tickt gewiss anders als der Rest der Republik. Das Bürgertum tendiert hier, im deutschen „Tor zur Welt“, seit jeher nach links. Dem Ersten Bürgermeisters Peter Tschentscher (SPD) fliegen die Herzen zu. Auch deshalb gab es keinen Hauch von Wechselstimmung an der Elbe. Rot-Grün wurde am Sonntag vom Wähler mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit versehen. Und doch lassen sich ein paar Lehren aus der Wahl in der zweitgrößten Stadt Deutschlands ziehen.