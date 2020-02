Manche in der Finanzbranche finden den linken Demokraten ganz gut, andere halten ihn gefährlicher für die Finanzmärkte als das Coronavirus.

Mit seinen linksgerichteten Forderungen wie einer Reichensteuer oder einer schärferen staatlichen Kontrolle des Finanzsektors gibt Bernie Sanders das Schreckgespenst der Wall Street. Ein "Kommunist" sei der Präsidentschaftsbewerber der Demokraten, schimpfte etwa Hedgefonds-Manager Leon Cooper: Sanders sei gefährlicher für die Finanzmärkte als das neuartige Coronavirus.

Auch der Ex-Chef der Investmentbank Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, warnt vor Sanders - der sei "genauso polarisierend wie Donald Trump". Doch längst nicht alle in der US-Finanzbranche denken so. "Ich bin nicht Lloyd Blankfein - ich arbeite in einem Familienunternehmen, ich bin ein Kleinunternehmer", sagt etwa Wade Black, Gründer der Investmentgesellschaft Scarsdale Equities. "Und ich schaue mir jeden Monat die Rechnung für die Krankenversicherung an" - ein Verweis auf Sanders' Forderung nach einer gesetzlichen Krankenversicherung für alle.

"Viele Leute hier an der Wall Street sind einfache Lohnabhängige", gibt Black zu bedenken, "das sind keine überbezahlten Hedgefonds-Manager. Das sind Angestellte und Verwaltungsleute. Ich wäre entsetzt, wenn sie nicht irgendwie auch die verschiedenen politischen Ansichten widerspiegelten, die es in Amerika gibt." Er selbst, sagt der 45-jährige Black in seinem Büro im Rockefeller Center im Herzen Manhattans, sei Mitglied der Demokraten - und habe sich mit dem Alter immer weiter nach links bewegt.

Auch der 61-jährige Dan Alpert, einer der Gründer der Investmentbank Westwood Capital, hält nichts von einer Einheitsfront gegen Sanders in der Finanzbranche. "Die Wall Street ist jünger geworden. Man kann nicht wissen, was diese jungen Leute so denken - sie tragen einen Maulkorb", sagt er. Die Älteren in den Führungspositionen, die sich äußern, "beten nur die Parteilinie nach".

Konkurrenten haben mehr Geld

Die wachsende Ungleichheit in den USA sei der Grund für den Erfolg von Sanders, sagt Alpert - und zwar in der ganzen Gesellschaft, Finanzbranche eingeschlossen. Wählerumfragen speziell in der Branche gibt es zwar nicht. Laut dem Center for Responsive Politics, das Spenden über 200 Dollar von Einzelnen und Lobbygruppen registriert, sammelte Bernie Sanders seit Beginn seiner Wahlkampagne vor einem Jahr rund 1,7 Millionen Dollar (1,6 Millionen Euro) Spenden aus der Finanz-, Versicherungs- und Immobilienbranche ein - insgesamt wurden in dieser Zeit 108 Millionen Dollar eingesammelt.

Sanders' gemäßigte Konkurrenten Pete Buttigieg und Joe Biden bekamen deutlich mehr - 4,4 Millionen Dollar der eine, 4,1 Millionen Dollar der andere. Hedgefonds, Investmentgesellschaften oder Risikokapitalgeber spendeten so gut wie nichts an Sanders. Der 78-Jährige selbst ist stolz darauf, dass vor allem einzelne Wähler ihn mit vergleichsweise kleinen Summen unterstützen.

Wade Black hat "so 400 Dollar" für Sanders Kampagne gegeben - und zwar als er fand, Sanders werde unfair angegriffen. Die Attacken des demokratischen Senators gegen das oberste "eine Prozent" richteten sich ja nicht gegen ihn, sagt Black: "Gemeint sind die großen Investmentbanken, die Goldmans und die Großbanken dieser Welt." Sie hätten eine immense Macht, "sogar noch mehr als 2008" in der Finanzkrise. Sanders will diese Konzerne zerschlagen, sie seien "too big to fail", zu groß zum Scheitern, und die "Straflosigkeit" ihrer Manager beenden.

Mehrere milliardenschwere Vertreter der Finanzbranche haben deshalb schon vor einem Börsenbeben gewarnt, sollte Bernie Sanders tatsächlich die Präsidentschaftswahl gewinnen. Dan Alpert wiegelt ab: " Das haben sie auch über Trump gesagt. Gut, die Kurse sind am Tag nach seiner Wahl gefallen - aber dann gingen sie wieder nach oben." Die Warnungen vor Sanders seien schlicht "absurd".

(APA/AFP)