Anhörung im Assange-Prozess: Proteste vor Gerichtsgebäude

Bei einer Verurteilung in allen 18 Anklagepunkten in den USA drohen dem gebürtigen Australier bis zu 175 Jahre Haft.

Vor einem Gericht in London kämpft Wikileaks-Gründer Julian Assange seit Montag gegen seine Auslieferung an die USA. Der 48-Jährige wirkte ruhig und konzentriert, als ein Vertreter der US-Justiz ihm vorwarf, mit der massenhaften Veröffentlichung von Geheimdokumenten Informanten

gefährdet zu haben. Im Falle einer Verurteilung in den USA drohen Assange 175 Jahre Haft.

„Julian Assange ist kein Journalist", sagte James Lewis zu Beginn

der Hauptanhörung in dem Auslieferungsverfahren, während vor dem

Gebäude zahlreiche Unterstützer ihre Solidarität mit dem

Wikileaks-Gründer bekundeten. Durch die illegale Veröffentlichung

sensibler Daten seien US-Informanten in Ländern wie dem Irak oder

Afghanistan in Gefahr gebracht worden, gefoltert oder getötet zu

werden, so Lewis.

„Kein faires Verfahren"

Edward Fitzgerald, der Anwalt von Assange, warnte unterdessen,

sein Mandant sollte nicht an die Vereinigten Staaten ausgeliefert

werden, da er dort kein faires Verfahren erhalten würde. Das

Auslieferungsersuchen sei eher von der Politik, als von echten

Verbrechen getrieben, sagte Fitzgerald weiter. Es wäre ungerecht und

bedrückend, Assange wegen seines Geisteszustandes und des

Selbstmordrisikos auszuliefern.

Der 48-jährige Australier wurde von zwei Sicherheitsleuten in das

Staatsgericht von Woolwich im Südosten Londons gebracht. In den

vollbesetzten Gerichtssaal drängten sich Unterstützer und

Journalisten. Die britische Justiz muss entscheiden, ob der

Auslieferungsantrag der USA eine Reihe rechtlicher Kriterien

erfüllt, verhältnismäßig und mit den Menschenrechten vereinbar ist.

Assange muss die ganze Woche vor Gericht erscheinen. Ab Mitte Mai

wird das Verfahren fortgesetzt. Bei einer Anhörung im vergangenen

Jahr hatte Assange gesagt, er wolle sich „nicht der Auslieferung

ergeben, nur weil ich Journalismus betrieben habe, der viele Preise

erhalten und viele Menschen geschützt hat".

Assanges Vater John Shipton prangerte eine „Unterdrückung des

Journalismus" an, die sich in der Strafverfolgung gegen seinen Sohn

manifestiere. Journalisten drohe dasselbe Schicksal, „sollte diese

politische Auslieferung von Julian Assange erfolgreich sein", warnte

Shipton.

Gelbwesten und Modedesignerin unter Demonstranten

Vor dem Gerichtsgebäude hielten Dutzende Demonstranten Banner mit

der Aufschrift „Free Assange" (Lasst Assange frei) in die Höhe. An

dem Protest gegen die Auslieferung Assanges in die USA beteiligten

sich auch einige Anhänger der französischen Gelbwesten-Bewegung

sowie die Modedesignerin Vivienne Westwood.

Auch in Österreich veranstalten der Österreichische Journalisten

Club (ÖJC), die Association of European Journalists (AEJ) und die

weltweit tätige zivilgesellschaftliche Gruppe „#Candles4Assange am

Karlsplatz in Wien eine Mahnwache ab. Beginn der Redebeiträge ist um

17.00 Uhr.

Der Wikileaks-Gründer sitzt seit April 2019 in dem britischen

Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh. Zuvor hatte er sich sieben Jahre

lang in der ecuadorianischen Botschaft in London verschanzt, um

einer Auslieferung an Schweden wegen Vergewaltigungsvorwürfen und

womöglich an die USA zu entgehen.

Über den Fall Assange

Die Enthüllungsplattform Wikileaks hatte 2010 und 2011

hunderttausende geheime Papiere vor allem zum Irak-Krieg ins

Internet gestellt, die ihr von der früheren US-Soldatin Chelsea

Manning - vormals Bradley Manning - zugespielt worden waren. Sie

enthielten hochbrisante Informationen über die US-Einsätze in dem

Land, unter anderem über die Tötung von Zivilisten und die

Misshandlung von Gefangenen. Für besondere Bestürzung sorgte ein

Video, das den tödlichen Beschuss irakischer Zivilisten durch einen

US-Kampfhubschrauber im Jahr 2007 zeigt.

Dieser Coup brachte dem Australier den Ruf eines Helden der

Informationsfreiheit ein, aber auch Kritik. Fünf internationale

Zeitungen, die mit Wikileaks zusammenarbeiteten, warfen Assange die

Gefährdung von Informanten vor, weil er Dokumente veröffentlichte,

ohne die Quellen zu schwärzen.

Die USA beschuldigten Assange zunächst nur der Verschwörung zum

Angriff auf Regierungscomputer. Im Mai 2019 wurde die Anklage

erheblich verschärft. Wegen Verstoßes gegen Anti-Spionage-Gesetze

erhob die US-Justiz Anklage in 17 weiteren Punkten.

Die US-Anklage bezieht sich auf die Wikileaks-Veröffentlichungen

von rund 750.000 vertraulichen Dokumenten aus dem Militärapparat und

dem diplomatischen Dienst der USA. Mit den Anklagen nach dem

Anti-Spionage-Gesetz weisen die US-Ermittler die Argumentation von

Assange zurück, dass es sich bei Wikileaks um eine journalistische

Publikation handle und die dortigen Veröffentlichungen folglich

durch die Pressefreiheit geschützt seien.

2016 hatte Wikileaks während des US-Wahlkampfs tausende E-Mails

der Demokratischen Partei veröffentlicht, die der damaligen

demokratischen Präsidentschaftskandidaten Hillary Clinton schweren

(APA)