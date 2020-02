Die elf besten Festivals in Europa

(c) imago images / GlobalImagens (Rui Oliveira via www.imago-images.de)

Auf welchen Festivals kommen Musikliebhaber am meisten auf ihre Kosten? Dieser Frage ist ein deutscher Reiseanbieter nachgegangen und hat 359 Festivals in Europa genauer unter die Lupe genommen.

Ausgelassene Stimmung, ohrenbetäubende Live-Musik, mitreißende Songs und tanzende fröhliche Menschenmassen. Es ist zwar noch ein Weilchen hin, aber die Festival-Saison 2020 lässt schon jetzt so manches Musikliebhaber-Herz höherschlagen. Um diesen die Entscheidung einfacher zu machen, hat das deutsche Reiseportal Travelcircus 359 Festivals in Europa miteinander verglichen und die besten elf von ihnen gekürt.

In die engere Wahl kamen allerdings nur jene 106 Veranstaltungen, die mehr als 10.000 Besucher verzeichnen können und mindestens eine Übernachtung auf dem Campingplatz ermöglichen. Entscheidende Kriterien waren zudem Preise, Dauer und Fotogenität. Auf die Liste der elf Gewinner schafften es die folgenden Festivals.

1. Pol'and'Rock Festival in Polen

Für drei Tage geht Ende Juli in Polen wieder das Pol'and'Rock Festival, ehemals „Haltestelle Woodstock“ genannt, über die Bühne. Es ist das größte polnische Open-Air-Festival und zieht jährlich um die 800.000 Besucher an. Nicht ohne Grund, denn neben bekannten Live-Acts trumpft es mit freiem Eintritt auf. Es wird von der gemeinnützigen Organisation „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy“ bezahlt und steht unter dem Motto: „Liebe, Freundschaft und Musik“.

2. Sziget Festival in Ungarn

„Sziget“ heißt auf ungarisch Insel. In diesem Sinne verwandelt sich die Donau-Insel Óbuda jedes Jahr im August in ein Festival-Gelände und wird zum Ziel für Tausende Musikfreunde aus aller Welt. Für eine ganze Woche finden sich die Größen der Musikindustrie in Budapest ein, wie bisher etwa Pink, Muse, Placebo, Robbie Williams, Shawn Mendes oder The Chainsmokers. Für 2020 sind bereits Dua Lipa, Calvin Harris, Kings of Leon oder Foster The People angekündigt.

Der Ticketpreis von 339 Euro mag anfangs zwar nicht wirklich günstig erscheinen, auf sieben Tage gerechnet liegt der Tagespreis von 48,43 Euro aber unter dem europäischen Durchschnitt. Generell geben Festivalbesucher in Europa im Schnitt pro Tag etwa 50,56 Euro aus.

3. Roskilde Festival in Dänemark

Mit einer Dauer von 8 Tagen - heuer findet es vom 27. Juni bis zum 4. Juli statt - ist das Festival im dänischen Städtchen Roskilde das längste Festival in Europa. Und zählt auch zu den ältesten: heuer feiert es sein 50-jähriges Jubiläum. Preislich liegt es weit unter dem europäischen Durchschnitt: Das Ticket kostet 304,45 Euro, der Tag somit 38,06. Von Pop, Rock und Metal über Hip-Hop und Electronic - kaum ein Musikgeschmack wird nicht bedient.

Übrigens wird hier für den guten Zweck gefeiert. Roskilde rühmt sich seines Zusatztitels „Non-Profit-Festival“. Die meisten Mitarbeiter arbeiten hier freiwillig und die gesamten Einnahmen gehen an gemeinnützige Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen, Amnesty International und an den WWF.

4. Glastonbury Festival in England

Jedes Jahr lockt das Glastonbury Festival bis zu 177.000 Musik- und Kunstliebhaber in die englische Grafschaft Somerset. Dieses Jahr geht es vom 24. bis zum 28. Juni über die Bühne.

Die Atmosphäre ist einzigartig, denn es findet auf einer Farm statt. Der Milchbauer Michael Eavis hat im Jahr 1970 das erste Festival auf seinem Bauernhof veranstaltet. Im damaligen Ticketpreis von einem Pfund war frische Milch inbegriffen. Heute kostet das Ticket rund 270 Pfund. Und die dort beheimateten Kühe werden für die Zeit des Spektakels umgesiedelt.

5. Rototom Sunsplash in Spanien

Rototom laut ausgesprochen lässt schon auf den Trommelsound schließen, der typisch für das größte Reggae-Festival der Welt ist. Ursprünglich war es in Parco del Rivellino in Italien beheimatet, hat sich mittlerweile aber an die spanische Küste, genauer gesagt nach Benicàssim, verlagert.

Für sieben Tage verspricht es neben vielen bekannten Acts gute Laune, Sonnenschein und Urlaubsfeeling. Die Kosten liegen pro Festivaltag bei 33,57 Euro, das Line-Up für 2020 wurde noch nicht verraten.

6. Paredes de Coura Festival in Portugal

Jedes Jahr im August zieht das Paredes de Coura Festival im Norden von Portugal für vier Tage rund 100.000 Besucher in seinen Bann. In Praia do Taboã zwischen Wäldern und an einem Fluss gelegen, bietet es neben einer schönen Kulisse eine bunte Musikmischung aus Rock, Pop und Hip-Hop. Künstler wie Coldplay, Foo Fighters oder Placebo brachten die Massen bereits zum Tanzen. Für heuer stehen Pixies oder Floating Points im Line-Up, und das zu einem Ticketpreis von 110 Euro.

7. Tomorrowland in Belgien

Märchenhafte Welten, mystische Kulissen, faszinierende Show-Elemente. An kaum jemandem gehen im Sommer die Fotos rund um das Tomorrowland-Festival in der belgischen Stadt Boom vorbei. Nicht ohne Grund hat es sich im Travelcircus-Ranking den Titel „fotogenstes Festival Europas“ geschnappt, ist es auf Instagram doch auf über 4,3 Millionen Einträgen mit passendem Hashtag zu finden.

Das Tomorrowland ist das Festival Nummer Eins, wenn es um elektronische Tanzmusik geht und entführt jedes Mal rund 400.000 Besucher in fremde Welten. Es ist mittlerweile so beliebt, dass es heuer an zwei Wochenenden stattfindet: vom 17. bis 19. und vom 24. bis 26. Juli. Das Motto lautet: „The reflection of love“. Wer es nicht mehr erwarten kann, könnte schon im März an der Winter-Version in den französischen Alpen teilnehmen.

8. Hellfest in Frankreich

Nach Frankreich führt der achte Platz auf der Liste, das Hellfest in Frankreich. Und zwar vor allem Fans der harten Gangart: Einmal im Jahr verwandelt sich das französische Clisson in einen Treffpunkt der Metal-Szene.

Über 150 Acts aus Rock, Metal und Punk und die Freude auf Headbanging und Moshpits ziehen jährlich 110.000 Besucher an. Vom 19. bis zum 21. Juni öffnet es ihnen in diesem Jahr wieder die Tore zur Unterwelt.

9. Pinkpop in den Niederlanden

Das Pinkpop-Festival ist offiziell das älteste Festival in Europa. Ohne Unterbrechung findet es seit 1970 jeden Sommer statt. Ursprünglich rund um Pfingsten, woher auch der Name rührt: Pinkpop setzt sich zusammen aus der Musikrichtung „Pop“ und dem niederländischen „Pinksteren“, auf Deutsch „Pfingsten“.

Zum Toben werden die Massen in Landgraaf heuer zwischen dem 19. und dem 21. Juni gebracht. Dafür wird ein starkes Programm sorgen, rund 60 Acts sind geplant, darunter Red Hot Chili Peppers, Ellie Goulding, Twenty One Pilots, oder Guns N' Roses.

10. Nature One in Deutschland

Das Nature One ist mit über 300 Künstlern, DJs und Music-Acts eines der größten Electro-Festivals Deutschlands. Vergangenes Jahr feierte es sein 25-jähriges Bestehen. Auch in diesem Sommer werden wieder rund 65.000 Raver auf der ehemaligen Militärbasis Pydna eintrudeln, um für drei Tage auf den verschiedenen Floors durchzufeiern.

11. Wacken Open Air in Deutschland

Auch das elfte Festival in der Liste befindet sich in Deutschland: das Wacken Open Air im gleichnamigen Dorf Wacken in Schleswig-Holstein. Es zählt zu den größten Metal- und Hard-Rock-Festivals der Welt und zieht jedes Jahr Tausende Besucher an. Für dieses Jahr sind bereits alle Tickets ausverkauft. Wer doch noch eine Restkarte ergattert, wird Ende Juli ins „Metal-Mekka“ pilgern.

