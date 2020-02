Coronavirus in Italien: Auf den Schock folgt die Panik

Italien ist aktuell das Land mit den meisten erfassten Fällen in Europa. Die Menschen versuchen, sich so gut es geht zu schützen. Unsicherheit lässt viele aber in eine gefährliche Hysterie verfallen. Vor Reisen nach Italien wollen die Behörden nicht abraten.

Mailand/Rom. Eigentlich wollte Lavinia Chiacchierini an diesem Montagmorgen wieder zurück nach Mailand fahren. „Aber wegen der Massenhysterie, die dort über das Wochenende ausgebrochen ist, habe ich mich entschieden, lieber erst einmal bei meiner Familie in Rom zu bleiben“, sagt die 20-Jährige und erzählt über das, was sie seit Freitag von ihren Freunden in der norditalienischen Metropole mitbekommt. „Die Situation ist wirklich außer Kontrolle in Mailand. Die Supermärkte sind leergeräumt, keine einzige Apotheke hat mehr Desinfektionsmittel oder Gesichtsmasken, die Leute laufen sogar in Schutzanzügen und mit Plastikhandschuhen durch die Stadt.“



Alle, die sie kenne, blieben zu Hause und gingen gar nicht mehr raus. „Die Menschen verhalten sich, als wäre ein Krieg ausgebrochen. Die Straßen sind so gut wie menschenleer.“ Chiacchierini studiert an der Mailänder Wirtschafts-Universität Bocconi. Wie alle Schulen und Universitäten in der Lombardei und anderen norditalienischen Regionen bleibt auch diese nun mindestens für eine Woche geschlossen.



Im Norden des Landes ist nicht nur der Coronavirus ausgebrochen, sondern vor allem eine massive Panik.