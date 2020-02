Heftiger Machtkampf in Malaysia

Regierungschef Mahathir Mohamad gab seinen Rücktritt bekannt, soll aber auf Wunsch des Königs Übergangspremier bleiben. Mahathir will offenbar seinen Rivalen Anwar Ibrahim schwächen.

In Malaysia ist ein heftiger Machtkampf entbrannt. Premier Mahathir Mohamad gab am Montag den Rücktritt bekannt. Zugleich verließ seine Bersatu-Partei die Regierungskoalition. Wenige Stunden danach wurde Mahathir vom König zum Übergangspremier ernannt. Er soll so lange im Amt bleiben, bis eine neue Regierung steht, teilte das Büro des Premierministers mit.

Beobachter werteten Mahathirs Schritt als Versuch, seinen Rivalen Anwar Ibrahim entgegen Absprachen als Nachfolger im Premiersamt zu verhindern. Anwar und Mahathir kooperierten in den 1990er Jahren, dann entzweiten sie sich. 2018 bündelten sie erneut ihre Kräfte und gewannen die Wahl. Mahathir versprach, Anwar später die Macht zu übertragen. Er weigerte sich aber schließlich, dafür einen Zeitpunkt zu nennen.

(APA/AFP)