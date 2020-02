Kein Glassturz über Österreich: Der Montag im Rückblick

Live Briefing

Wir lassen den Tag Revue passieren, geben Tipps für den Abend und blicken auf morgen.

Während in Italien die Coronavirus-Fälle rasant steigen (mehr dazu - premium), betont die österreichische Regierung, dass es keinen Grund zur Panik gebe. Eine Abriegelung des Landes werde es zwar nicht geben, aber Grenzstopps bei Verdachtsfällen. Zudem wurde eine Informationsoffensive versprochen (mehr dazu).

Philipp Aichinger hat sich in diesem Zusammenhang mit der Frage beschäftigt, was der Staat darf und wie sich Bürger wehren können (mehr dazu - premium).

Jeannine Hierländer wiederum hat herausgefunden, wann Sie Ihre Reise gratis stornieren können (mehr dazu - premium).

Am Montag haben sich die Coronavirus-Sorgen auch auf die Börsen ausgewirkt. ATX und DAX brachen um mehr als vier Prozent ein (mehr dazu).

Was Sie heute noch wissen sollten

Sozialistische Jugend wird Rendi-Wagner nicht unterstützen: Paul Stich, neuer Chef der Sozialistischen Jugend, sagt, dass die SJ Pamela Rendi-Wagner bei der SPÖ-Mitgliederbefragung nicht das Vertrauen aussprechen werde. Mehr dazu [premium]

Elfjährige stirbt durch Stromschlag in der Badewanne: Das Mobiltelefon des Mädchens lag in der Wanne, ein angestecktes Aufladekabel befand sich in unmittelbarer Nähe. Mehr dazu

Wirbel ums Niederösterreichs ersten FPÖ-Bürgermeister: Aufregung in Bad Großpertholz. Hermann Hahn soll in den ersten zweieinhalb Jahren als Bürgermeister fungieren, danach soll der Posten zur SPÖ wandern. Mehr dazu

Auto fährt in Deutschland in Karnevalszug: Mehrere Personen werden bei dem Vorfall in der nordhessischen Stadt Volkmarsen verletzt. Mehr dazu

Welches Magazin-Stück Sie noch lesen könnten

Handyverbot in der Schulpause: Wie soll man mit dem Handy in der Schule umgehen? Eine Mittelschule und ein Gymnasium haben strengere Regeln eingeführt. Bernadette Bayrhammer schreibt darüber, welche Auswirkungen das hat. Mehr dazu [premium]

Zitat des Tages

"Man kann keinen Glassturz über Österreich errichten." Gesundheitsminister Rudolf Anschober zum Coronavirus.

Worüber heute diskutiert wird

Wie soll Europa auf das Coronavirus reagieren? Nach einem Ausbruch der Epidemie in Italien geht nicht nur dort die Angst um. Auch in Österreich wird über Maßnahmen debattiert. Wie ist die Lage unter Kontrolle zu bringen? Diskutieren Sie mit!

Tipp für den Abend

Amazon-Serie „Hunters“: Die Serie mit Al Pacino in der Hauptrolle sorgt für heftige Kontroversen. Kritik kommt vor allem vom Auschwitz Memorial, das darin „nicht nur eine gefährliche Torheit und Karikatur“ sieht, sondern auch „eine Einladung an künftige (Holocaust-)Leugner.“ Am besten macht man sich selbst ein Bild davon. Mehr dazu

Was morgen passiert

Kanzler Sebastian Kurz führt am Dienstag Arbeitsgespräche mit dem britischen Premier Boris Johnson und mit Staatsminister Michael Gove.

Bild des Tages

Indien-Visite: US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania besuchen das Taj Mahal. (c) Reuters

