Neues Büroprojekt in Simmering

Eyemaxx baut „leistbare Büros“ für Neues Arbeiten.

In der Brehmstraße 19 in Wien Simmering entsteht ein Bürogebäude der eyemaxx mit 20.000 Quadratmetern Fläche, das flexibles Arbeiten ermöglichen soll. Das wurde am Montag in einer Pressekonferenz bekannt gegeben.

Das Projekt, das sich noch in der Vorentwurfsphase befindet, besteht aus einem Objekt mit insgesamt sechs Geschoßen (Erdgeschoß und fünf Obergeschoße mit drei Stiegen). Außerdem umfasst es rund 200 PKW-Stellplätze, eine Lobby sowie Lager- und Grünflächen. Geplant ist der Einzug eines Co-Working-Anbieters.

eyemaxx Real Estate Group

Die Quadratmeterpreise der zukünftigen Büromiete sollen sich zwischen 11,50 und 11,80 Euro, die Gesamtkosten des Projekts auf knapp über 50 Millionen Euro belaufen.

Nach Einreichung der Baugenehmigung Anfang 2021, ist die Fertigstellung im Herbst 2023 geplant.