Rekordhoch im Handel mit Serbien

Österreichische Investoren fühlen sich in Serbien offensichtlich wohl.

Belgrad. Der österreichisch-serbische Handel ist im vergangenen Jahr auf ein neues Rekordhoch geklettert. Wie die Wirtschaftsdelegierte Erika Teoman-Brenner in Belgrad berichtete, haben die österreichischen Exporte nach Serbien laut vorläufigen Ergebnissen 2019 ein „beeindruckendes Wachstum“ von 16 Prozent verzeichnet. Gleichzeitig legten die serbischen Exporte nach Österreich gar um 30 Prozent zu.

Mit einem Handelsvolumen von 1,1 Mrd. Euro in den ersten drei Quartalen 2019 ist Serbien auch im vergangenen Jahr mit Abstand der wichtigste österreichische Handelspartner auf dem Westbalkan geblieben. Mehr als 400 österreichische Firmen unterhalten mittlerweile eine eigene Tochter in dem Balkanstaat: Österreich ist damit laut Wirtschaftskammer (WKO) der zweitwichtigste Auslandsinvestor in Serbien.

Laut der jährlichen WKO-Umfrage beurteilt der Großteil der österreichischen Investoren die Wirtschaftslage in Serbien positiv. Heuer erwarten 37 Prozent der Befragten eine bessere und 14 Prozent eine schlechtere Entwicklung des Geschäfts. Vom Gesetzgeber fordern die österreichischen Investoren eine Stärkung der rechtsstaatlichen Strukturen und eine entschlossenere Bekämpfung der Korruption. Nachholbedarf sehen sie vor allem beim Ausbau der Infrastruktur, dem Qualitätsbewusstsein, der Kaufkraft, der Zahlungsmoral und der Ausbildung von Fachkräften.

Dennoch haben 89 Prozent das Engagement in Serbien nicht bereut: Nachdem bei der jüngsten Befragung der Anteil jener, die ihre Investitionen in Serbien ausbauen wollen, von 43 auf 37 Prozent gesunken war, ist dieser nun wieder auf 40 Prozent gestiegen. (tro)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.02.2020)